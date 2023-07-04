В Нефтеюганске построят автодорогу по улице Нефтяников

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4 июля 2023, 14:15 361 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
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В Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа в течение пяти месяцев построят автомобильную дорогу по улице Нефтяников, сообщает RosTender.info.

Подрядную организацию определят по итогам конкурса. Прием заявок на участие открыт до 19 июля, на подведение итогов выделят пять дней. С победителем заключат контракт на 200,3 млн рублей.

Автомобильную дорогу построят на участке от улицы Романа Кузоваткина до Набережной улицы. Ее протяженность составит 605 метров. Мероприятия пройдут в рамках реализации муниципальной программы по развитию транспортной системы в Нефтеюганске.

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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