На Кубе откроется Центр целевой подготовки НИУ "МЭИ"

4 июля 2023 года НИУ «МЭИ» с официальным визитом посетила делегация Республики Куба в составе руководителя группы корпоративного обучения и развития корпорации «Уньон Электрика» сеньора Норбелис Инфанте Перес, а также представителя Посольства Кубы в России — торгово-экономического атташе Хосе Антонио Тельес Медина.

В рамках рабочего совещания были подняты актуальные вопросы этапов подготовки к открытию Центра целевой подготовки НИУ «МЭИ» на Кубе, для запуска деятельности которого на протяжении года 12 студентов НИУ «МЭИ» — граждан Кубы, ассистентов кафедр МЭИ, в рамках кампании по трудоустройству занимаются подготовкой и переводом на испанский язык учебно-методической литературы и иных материалов ведущих кафедр университета для использования в Центре. Годовой отчет о деятельности, подготовленный пилотной группой кубинских ассистентов, был представлен на совещании и одобрен российской и кубинской сторонами единогласно в качестве методической модели по трудовой деятельности будущих кубинских сотрудников МЭИ.

«Центр целевой подготовки НИУ «МЭИ» на Кубе развивается в соответствии с темпераментом кубинских студентов. Всего в МЭИ проходят обучение 30 ведущих специалистов и руководителей энергетической отрасли Республики Куба. Для студентов мы нашли хорошую дополнительную форму подготовки — 12 кубинцев трудоустроены в МЭИ и переводят на испанский язык всю необходимую учебно-методическую литературу. Центр целевой подготовки – главный вектор развития нашего союза с Кубой. На мой взгляд, уже подготовлены специалисты для начала работы Центра. Сейчас мы много взаимодействуем с представителями республики, такое открытое сотрудничество дает свои плоды в общее развитие отрасли и подготовку кадров», — о работе с Республикой Куба рассказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

В период визита в Москву сеньора Норбелис Инфанте Перес посетила защиты итоговых отчетов о работе в период стажировки обучающихся по дополнительным образовательным программам в МЭИ руководителей крупных кубинских энергетических предприятий.

В программе визита в Российскую Федерацию для представителя UNE также были организованы встречи с руководством Посольства Республики Куба в России для обсуждения актуальных вопросов российско-кубинского взаимодействия, посещение кафедр, лабораторий МЭИ с экскурсиями и знакомством с профессорско-преподавательским составом МЭИ, студенческими общежитиями, в которых проживают кубинские студенты.

«Визит в НИУ «МЭИ» — это воплощение мечты. Существует долгая история сотрудничества между МЭИ и Кубой в плане подготовки кадров. Многие наши руководители и специалисты учились в МЭИ. Мы считаем это привилегией для UNE – иметь возможность подготовки специалистов нашей организации по программам магистратуры, аспирантуры и дополнительного профессионального образования. Нас приняли очень тепло и дружественно, именно так, как наши народы относятся друг к другу. В период моего визита запланирована интенсивная программа, которая уже идет полным ходом. В рамках визита важным аспектом стало рассмотрение хода реализации Программы сотрудничества между UNE и МЭИ, а также подготовка к созданию штаб-квартиры Центра целевой подготовки МЭИ на Кубе. Я уверена, что в результате нашего взаимодействия будут определены новые векторы для совместной работы. От лица UNE я благодарю МЭИ за приверженность общим целям и всестороннюю помощь сотрудников и преподавателей обучающимся – гражданам Кубы», — рассказала о своих впечатлениях сеньора Норбелис Инфанте Перес.

Соглашения о сотрудничестве между UNE и НИУ «МЭИ» заключено в ноябре 2019 года. В настоящее время в рамках образовательного взаимодействия НИУ «МЭИ» и Энергетического союза Кубы UNE 30 ведущих специалистов и руководителей энергетической отрасли Республики Куба проходят обучение в НИУ «МЭИ» по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров (аспирантуры) и дополнительного профессионального образования в области электро- и теплоэнергетики, энергетического машиностроения и информатики.

Национальный исследовательский университет «МЭИ» — ведущий вуз России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. НИУ «МЭИ» является подведомственной организацией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. НИУ «МЭИ» располагает обширной материально-технической базой, включающей в себя 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, уникальную учебную ТЭЦ, крупнейшую научно-техническую библиотеку в стране, полигон возобновляемой энергетики. В университете по 25 направлениям подготовки проходят обучение более 20 000 студентов и аспирантов. Высокое качество обучения и научной деятельности обеспечивают более 1600 преподавателей и учёных, в том числе 184 доктора и 597 кандидатов наук.

Входит в ТОП-20 ведущих российских вузов по версии Forbes (2021).

НИУ «МЭИ» занимает лидирующие позиции по предметам «Энергетика» и «Электротехника рейтинга российских вузов «Национальное признание» компании «Univer.EXPERT Академический критик».

НИУ «МЭИ» входит в ТОП-10 технических вузов по уровню зарплат молодых специалистов (данные исследования SuperJob.Ru, 2022)

В 2020 г. НИУ «МЭИ» прошел независимую экспертную оценку по Модели Совершенства EFQM (European Foundation for Quality Management) и подтвердил уровень «Признанное совершенство» (5 звезд).

НИУ «МЭИ» удостоен многочисленных премий в области интернационализации высшего образования и продвижения России и СНГ в мировом сообществе.