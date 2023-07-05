 

АО "Мособлэнерго" перенесло кабельную линию с территории застройки нового катка в Снегирях

5 июля 2023, 17:45 240 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО "Мособлэнерго"
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АО «Мособлэнерго» в п. Снегири г.о. Истра произвело работы по переносу кабельной линии 6 кВ с территории, где планируется строительство нового крытого ледового дворца. Спортивный объект будет входить в состав оздоровительного комплекса «Снегири».

Истринским производственным отделением был демонтирован участок кабельной линии на месте будущей застройки. Новый участок КЛ-6 кВ, обеспечивающей электроснабжение всего комплекса «Снегири», был проложен в обход освобожденной территории. Его протяжённость составила порядка 300 м. Выполненные мероприятия, в том числе, повысили надежность электроснабжения комплекса.

Застройщиком крытого ледового катка выступит ФГБУ «Управление заказчика строительства и реконструкции объектов федеральных государственных органов» Управления делами президента Российской Федерации. Площадь спортивного объекта со вспомогательными помещениями составит 3861 кв. м. На новой ледовой площадке в дальнейшем планируют проводить тренировочные занятия по хоккею, а также фигурные и массовые катания. Одновременно учреждение смогут посещать порядка 100 человек.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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