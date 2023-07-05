Битва электриков по международным правилам в МЭИ
Вышел 318 номер журнала RusCable Insider!
На обложке – Холдинг Кабельный Альянс (ХКА)
Читайте главные новости и события рынка кабеля, энергетики и электротехники в свежем выпуске журнала!
Скачать PDF. RusCable Insider Digest №318 от 3 июля 2023 года
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