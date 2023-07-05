 

RusCable Insider #318 – День рождения ХКА, битва электриков и полимерные проблемы кабельщиков

5 июля 2023, 17:40 290 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

Вышел 318 номер журнала RusCable Insider!

На обложкеХолдинг Кабельный Альянс (ХКА)

  • ХКА – 12 лет. В преддверии дня рождения компания устраивает розыгрыш 12 потрясающих подарков. Читайте подробности в новом номере.  
  • «В России слишком мало кабельных заводов», - Михаил Головин, генеральный директор «Ленкабель», в открытой студии Кабель.FM на «Проволока-2023».
  • Уникальная точка соприкосновения – делимся фоторепортажем и итогами прошедшего открытого чемпионата электриков IEK в МЭИ.
  • Главные полимерные проблемы кабельных заводов. Технический директор «Подольсккабель» Кирилл Шутов обозначил пути решения в своем докладе в рамках конференции «PolyCab-2023».
  • Еженедельная аналитика кабельного рынка в подписке RusCable Плюс. Читайте и подписывайтесь!
  • На задней обложке - КЗ "Цветлит".

Читайте главные новости и события рынка кабеля, энергетики и электротехники в свежем выпуске журнала!

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №318 от 3 июля 2023 года

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Метки: RusCable Insider, ХКА, ЛЕНКАБЕЛЬ, ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, ЦВЕТЛИТ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Эта новость часть сюжета Подольсккабель: энергия нефтедобычи
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