В Боброве Воронежской области построят детский сад на 330 мест, сообщает RosTender.info. Тендер на возведение здания стартовал 4 июля.

Администрация Бобровского района принимает заявки на участие от потенциальных подрядчиков до 12 июля. Начальная цена контракта составляет 363,1 млн рублей. Победитель будет объявлен спустя два дня.

Согласно проектной документации, трехэтажное здание детского сада будет возведено по адресу улица 22 Января, 2/18. Учреждение будет рассчитано на 14 групповых ячеек. Они будут состоять из раздевальной, групповой, спальни, буфетной и туалетной. Для занятий музыкой и физкультурой выделят отдельный зал.