АО «АТС» определено как оператор централизованной торговли на рынке на сутки вперед общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза (ОЭР ЕАЭС). Соответствующее решение было принято на заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Решение, принятое Советом ЕЭК, демонстрирует высокое доверие, оказанное нам министрами энергетики стран ЕАЭС. Безусловно, нам предстоит большой объем работы по развитию конкурентной торговли и рыночных механизмов в рамках интеграционных процессов. Однако я твердо уверен, что эффективность работы ОЭР ЕАЭС окажет позитивное влияние на экономику всех государств-членов Союза», - отметил Председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка» и АО «АТС» Максим Быстров.

Запуск общего электроэнергетического рынка ЕАЭС согласно срокам, определенным в Плане мероприятий, направленных на формирование общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза, утвержденного решением Высшего Евразийского экономического совета от 20.12.2019 N31, предполагается 1 января 2025 года.

В настоящее время экспертами государств-членов на площадке Евразийской экономической комиссии идет разработка основных актов, регламентирующих функционирование ОЭР Союза.

После принятия правил, регулирующих функционирование общего электроэнергетического рынка Союза, и выбора торговой площадки предусмотрен период для технологической подготовки площадки к организации торговли, разработки ряда необходимых документов для присоединения участников к ОЭР.

Согласно Плану мероприятий, в 2024 году торговые площадки должны будут организовать торговлю в имитационном режиме.

Информация об Ассоциации:

Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (Ассоциация «НП Совет рынка») создана в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике».

Основной целью деятельности Ассоциации является обеспечение функционирования коммерческой инфраструктуры оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

Ассоциация «НП Совет рынка» участвует в подготовке правил оптового и розничных рынков электроэнергии и мощности; разрабатывает и утверждает Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка и регламенты оптового рынка, ведет реестр субъектов оптового рынка, осуществляет разрешение споров на рынке, а также контроль за соблюдением участниками оптового рынка правил ОРЭМ.

В соответствии с законодательством Членами Ассоциации обязаны стать все субъекты оптового рынка.

Информация об АО «АТС»:

Акционерное общество «Администратор торговой системы» (АО «АТС») – 100%-ная дочерняя компания Ассоциации «НП Совет рынка», с 1 апреля 2008 г. выполняет функции Коммерческого оператора ОРЭМ, занимается организацией торговли на оптовом рынке: в частности, заключением и организацией исполнения сделок по обращению электрической энергии, мощности и иных объектов торговли, обращение которых допускается на оптовом рынке.