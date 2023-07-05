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Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала завершили работы по ремонту линии электропередачи 220 кВ «СГРЭС-1 – Барсово». В результате повышена надежность выдачи мощности с Сургутской ГРЭС-1 и энергоснабжения потребителей Сургута с численностью населения 395 тысяч человек.
На линии заменены гасители вибрации и изоляторы, установлены обводные гирлянды, защитные спиральные протектора и шлейфовые спиральные соединители. Также вырублено 80 деревьев, угрожающих возможным падением на провода линии электропередачи.
Изоляторы предназначены для изоляции проводов в местах их крепления к металлическим конструкциям опоры. Спиральные протекторы и гасители вибрации сохраняют провод, делают его устойчивым к вибрации и колебаниям. Выявление и своевременная вырубка деревьев на краю просеки является одним из важных условий обеспечения необходимого уровня надежности работы магистральных электрических сетей, так как в случае их падения или наклона кроны деревья могут стать причиной возможных технологических нарушений.
Протяженность линии электропередачи 220 кВ «СГРЭС-1 – Барсово» составляет 24,9 км. По ней осуществляется передача электроэнергии с Сургутской ГРЭС-1 до подстанции 220 кВ «Барсово», с которой идет распределение по линиям меньшего класса напряжения, обслуживающих город Сургут, птг. Барсово. От ее работы зависит энергоснабжение нефтегазодобывающей компании «Сургутнефтегаз».
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