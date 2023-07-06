 

АО "Мособлэнерго" повышает надежность электроснабжения дачников Электростали

6 июля 2023, 16:30 336 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО "Мособлэнерго"
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АО «Мособлэнерго» повышает надежность электроснабжения дачников СНТ «Горелый лес», расположенного в черте города Электростали. На воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, питающей участки садового товарищества, работники компании меняют провода на СИП (самонесущий изолированный провод).

Сети СНТ «Горелый лес», в котором расположено порядка 1700 участков, Электростальское производственное отделение приняло на баланс в конце 2022 года. На обслуживание компании перешли: трансформаторная подстанция 160 кВА, кабельно-воздушная линия электропередачи 6 кВ протяженностью 5,5 км. А также воздушная линия 0,4 кВ протяженностью 28 км и на текущий момент на ней уже заменено около 10 км проводов.

Ранее электрообъекты, принадлежащие СНТ, должным образом не обслуживались. Как следствие, периодически происходили технологические нарушения в сетях и дома дачников могли надолго оставаться без электроэнергии. Проблема начала решаться после передачи абонентских сетей на баланс АО «Мособлэнерго». Это позволило энергетикам вести круглосуточное обслуживание объектов электросетевого хозяйства садового товарищества и предусмотреть мероприятия по ремонту электрических сетей.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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