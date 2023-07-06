 

Делегация "Россети Центр" приняла участие в Международной научно-технической конференции

6 июля 2023, 14:00 395 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Центр
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По поручению генерального директора ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского делегация Обществ в составе 68 профильных руководителей и специалистов приняла участие в VIII Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей». Мероприятие организовано ГК «Россети» при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации.

Руководитель дирекции по инновационной деятельности и импортозамещению «Россети Центр» выступил на конференции с докладом на тему инноваций. Лучшими практиками по обеспечению надежности электроснабжения потребителей при плановых и аварийных работах поделился главный инженер «Тверьэнерго». Начальник Департамента производственной безопасности и экологической политики «Россети Центр» рассказал собравшимся о критериях достижения целей нулевого травматизма.

«Участие в отраслевых мероприятиях – неотъемлемая часть нашей деятельности. Мы отвечаем за надежное электроснабжение в 20 регионах России, имеем огромный опыт организации работ в самых сложных, нестандартных условиях, на постоянной основе внедряем инновационные решения, поэтому нам есть чем поделиться с коллегами», – подчеркнул Игорь Маковский.

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Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР
Отрасль: Электроэнергетика 
MSCT
2.22

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