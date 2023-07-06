Израиль проложит подводный электрический кабель

Подводный электрический кабель протяженностью 150 км, соединяющий сети Европы и стран Персидского залива, пройдет вдоль средиземноморского побережья Израиля от Ашкелона на юге до Хайфы на севере.

Израиль продвигает планы по строительству подводного электрокабеля для удовлетворения растущих потребностей в энергии на севере и в центре страны, а также для соединения своей электросети с сетями Европы и стран Персидского залива. Кабель будет передавать электроэнергию, которая в основном производится на юге с использованием возобновляемых источников энергии.

Планируется, что кабель, который будет проложен вдоль побережья Израиля, соединит израильскую систему электроснабжения с Европой через Кипр. Помимо этого, есть возможность подключения к странам Персидского залива через Иорданию и Египет. Реализация проекта позволит Израилю экспортировать экологически чистую электроэнергию.

Длина кабеля из района Ашкелона в Хайфу составит около 150 км. В рамках проектирования будет изучено взаимодействие между электрическими кабелями и трубопроводами природного газа для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду.

Этот проект является частью более широкого видения министра энергетики и инфраструктуры Исраэля Каца по превращению Израиля в энергетическую державу и энергетический мост, соединяющий Восток и Запад, при одновременном укреплении его международного статуса.

«Я приветствую первый шаг на пути к прокладке подводного электрокабеля вдоль побережья Израиля. Это новаторский трансграничный проект, который продвинет вперед израильскую электросеть и поможет Израилю стать энергетической державой. Кабель является важной частью национального плана в области энергетики и инфраструктуры, который я представлю в ближайшие недели, для повышения надежности системы электроснабжения, ускорения внедрения возобновляемых источников энергии и соединения электросети Израиля с Европой, Египтом, Иорданией и странами Персидского залива. Этот шаг будет способствовать региональной стабильности», — заявил министр энергетики и инфраструктуры.

Идея проекта появилась после визита Каца в июне во Францию, где он посетил подводный электрический кабель IFA-2, проходящий под Ла-Маншем между Францией и Британией.