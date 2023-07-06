Весь объем работ на участке Ипатово – Светлоград завершат до конца 2024 года. При этом первые 13 км введут в эксплуатацию ближайшей осенью, а соседний отрезок будет готов в октябре 2024-го. На объектах задействовано 70 единиц спецтехники и 90 дорожных рабочих.

Старт работ по расширению 13-километрового участка дороги в Ипатовском районе с двух до четырех полос был дан в августе 2021 года (с 468-го по 481-й км). За это время дорожники расширили и укрепили земполотно с использованием геотекстиля для защиты грунта от влаги, устроили основание и асфальтобетонное покрытие. Ширина проезжей части составила 14 м, каждая полоса – по 3,5 м. Также заменили две водопропускные трубы и укрепили обочины.

Сейчас ведется инженерное обустройство участка: планировка откосов насыпи, установка дорожных знаков и нанесение разметки из термопластика. Кроме того, на съездах в Октябрьское и Золоторёвку устраивают остановочные комплексы с автопавильонами, комфортными зонами посадки, тротуарами и перильным ограждением. Согласно госконтракту, завершение работ намечено на конец текущего года, но, учитывая хорошие темпы, объект планируется сдать с опережением графика.

На соседнем участке (от улицы Тахтинской в Ипатово по направлению к Светлограду, с 455-го по 468-й км) за один строительный сезон – капремонт начали в апреле 2022-го – выполнили подготовительные работы. Здесь также устраивают основание с укреплением и расширением земполотна. Одновременно с этим ведутся работы по замене семи железобетонных водопропускных труб на металлические. Следующий этап – укладка асфальтобетона. Важно, что в местах производства работ движение осуществляется по двум полосам – по одной в каждую сторону.

***Федеральная автомобильная дорога Р-216 Астрахань – Элиста – Ставрополь соединяет столицы трех субъектов Российской Федерации: Астраханской области, Республики Калмыкии и Ставропольского края. Протяженность трассы на территории Ставрополья составляет около 184 км.