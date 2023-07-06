В Свердловском районе города Перми на трансформаторной подстанции филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго», которая расположена на перекрестке улиц Горького и Революции, появилось граффити, посвященное 300-летнему юбилею Перми. С инициативой создания объекта в стиле стрит-арт выступила компания «Модуль» специализирующая на производстве электротехнических сооружений: блочных комплектных трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

Авторами рисунка на энергообъекте в Перми стала уральская команда Permanent Crew под руководством Влада Ольшанского. Граффитчики создают произведения в жанре стрит-арт уже более десяти лет. Команда художников сотрудничает с администрациями городов и крупными застройщиками, создавая новый образ утилитарных городских построек. Их работы есть в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле, других городах. В своем творчестве ребята часто вдохновляются художественной классикой – супрематизмом Кандинского или поп-артом Уорхолла.

Появившееся в Перми граффити объединяет сразу несколько стилей, при этом являясь по сути отсылкой к знаменитой скульптуре «Рабочий и колхозница». На рисунке люди труда – электромонтер «Россети Урал», который обслуживает подстанции, и электромонтажница, которая собирает оборудование. В композиции использована символика юбилея Перми, а также изображено большое сердце как символ любви к городу. В нанесении изображения на ТП помимо художников-граффитистов приняли участие директор производственного отделения «Пермские городские электрические сети» филиала «Пермэнерго» Александр Казаков, директор компании «Модуль» Владимир Курбанов, а также молодые специалисты ПГЭС.

«Пермь для нас - особый город. Сюда мы поставляем большое количество производимого «Модулем» оборудования. Поэтому нам было важно красиво поздравить город с юбилеем. В граффити отражены признание и уважение к человеку труда, к людям, которые непосредственно производят и обслуживают подстанции, чтобы жители Перми получали надежное, бесперебойное энергоснабжение», - подчеркивает директор ООО «Модуль» Владимир Курбанов.

«Компания «Модуль» выступила инициатором нанесения художественного изображения, посвященного 300-летию Перми, на одну из трансформаторных подстанций. Мы это предложение поддержали, согласовали с администрацией города и совместно реализовали, - отмечает директор Пермских городских электрических сетей «Пермэнерго» Александр Казаков.- У нас есть своя программа по нанесению тематических граффити на электросетевые объекты. В частности, реализуются проекты по оформлению ТП граффити в рамках разъяснительной работы по профилактике детского электротравматизма».

Необходимо отметить, что за последние десять лет более половины всех трансформаторных подстанций, установленных в Перми, произведены «Модулем». В частности, в этом 2023 году предприятием будут поставлены объекты с уникальным дизайном для обеспечения электроснабжения нового здания Пермской художественной галереи и краевой музыкальной школы.

Если говорить о технических новинках, то в 2023 годы компанией «Модуль» была налажена сборка элегазовых комплектных распределительных устройств типа КРУЭ-СТЭП 10кВ. Они не только не уступают по качеству зарубежным аналогам, но и выгодно отличаются своей компактностью. Это позволяет в условиях плотной городской застройки сэкономить место при установке подстанции.

Деловое сотрудничество «Россети Урал» и компании «Модуль» - пример реализации политики импортозамещения и локализации производства в электросетевом комплексе страны. Уровень использования отечественного энергооборудования в 2022 году составил по компании «Россети Урал» более 98%.