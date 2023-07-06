 

RusCable Live - Сибур. Полимерная надежда кабельной отрасли. Эфир 07.07.2023

6 июля 2023, 17:19 387 Время чтения ≈ 1 мин
Авторы и источники / Правообладателям

VI Открытый чемпионат электриков в МЭИ прошел более чем успешно. Профессионалы показали свои навыки и мастерство, соревнуясь за главный приз, а любители смогли принять участие в различных активностях, мастер-классах и розыгрышах. Мы поздравляем участников и победителей чемпионата и желаем им дальнейшего профессионального развития!

Пришла пора возвращаться из больших аудиторий МЭИ обратно в нашу уютную студию RusCable, к тому же повод очень серьезный! В гости на стрим придёт Юрий Рулев, главный эксперт отраслевого маркетинга по сегменту "Строительство" (Сибур). Обсудим развитие компании, перспективы роста, а также уже полюбившийся всеми плачущий кабель.

По традиции будут и наши любимые рубрики “Главные новости недели”, а также “Инспекция по соцсетям”, разыграем наши подарки на форуме и обсудим прошедший чемпионат.

Ведущие эфира: Сергей Кузьминов и Виктория Демидова.

Смотрите и подключайтесь к трансляции на YouTube!

Партнер трансляции: ПАО "СИБУР Холдинг" 

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Метки: СИБУР, ПРЯМОЙ ЭФИР, Live

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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