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6 июля 2023, 10:12 198 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РНК СИГРЭ
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29-30 июня 2023 года в одном из ведущих центров науки, технологий и деловой активности Российской Федерации, г. Новосибирске состоялась в V Международная конференция «Экспорт в страны Евразийского экономического союза».

Мероприятие проходило при поддержке Правительства Новосибирской области, Евразийской экономической комиссии, Российского экспортного центра, Центра поддержки экспорта Новосибирской области и Корпорации Альфа.

29 июня -  экспертный день. Спикерами выступили члены правительства Новосибирской области, эксперты Евразийской экономической комиссии, эксперты Российского экспортного центра и эксперты по направлениям международной деятельности в ЕАЭС, бизнес-делегаты от стран ЕАЭС.

Представители НИК В3 РНК СИГРЭ приняли участие в круглом столе: «Цифровая платформа «Профессионалы экспорта» как инструмент эффективного сопровождения ВЭД в условиях дефицита кадровых ресурсов» и тематической сессии общественной приемной при Евразийской экономической комиссии.

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Метки: РНК СИГРЭ, НИК В3
Отрасль: Электроэнергетика 

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