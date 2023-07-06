29-30 июня 2023 года в одном из ведущих центров науки, технологий и деловой активности Российской Федерации, г. Новосибирске состоялась в V Международная конференция «Экспорт в страны Евразийского экономического союза».

Мероприятие проходило при поддержке Правительства Новосибирской области, Евразийской экономической комиссии, Российского экспортного центра, Центра поддержки экспорта Новосибирской области и Корпорации Альфа.

29 июня - экспертный день. Спикерами выступили члены правительства Новосибирской области, эксперты Евразийской экономической комиссии, эксперты Российского экспортного центра и эксперты по направлениям международной деятельности в ЕАЭС, бизнес-делегаты от стран ЕАЭС.

Представители НИК В3 РНК СИГРЭ приняли участие в круглом столе: «Цифровая платформа «Профессионалы экспорта» как инструмент эффективного сопровождения ВЭД в условиях дефицита кадровых ресурсов» и тематической сессии общественной приемной при Евразийской экономической комиссии.