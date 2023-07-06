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"Россети Кубань" приступила к ремонту ЛЭП для повышения надёжности электроснабжения восьми населенных пунктов пригорода Анапы

6 июля 2023, 16:15 343 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Кубань
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Специалисты Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» приступили к масштабному ремонту двух линий электропередачи (ЛЭП) 10 кВ протяженностью почти 40 км в пригороде Анапы. Ремонт ЛЭП позволит улучшить качество и надежность электроснабжения более 10 тыс. потребителей поселков Виноградный, хуторов Бужор, Капустин, Нижняя Гостайка, Красная Скала и Красный Курган, а также сел Супсех и Гай-Кодзор.

За последние несколько лет в населенных пунктах пригорода Анапы наблюдается активный рост числа жителей, что приводит к повышению нагрузки на энергообъекты. В связи с этим компания «Россети Кубань» в течение июля 2023 года проведет ремонт двух высоковольтных линий 10 кВ.

Энергетики заменят неизолированный на самонесущий изолированный провод большего сечения (СИП). СИП обладает высокой износостойкостью и обеспечивает надежность электроснабжения при неблагоприятных погодных условиях и высоких ветровых нагрузках, что важно в связи с природно-климатическими условиями анапского энергорайона. Также на ЛЭП проведут замену порядка 1,6 тыс. изоляторов и 340 опор.

Компания «Россети Кубань» выполняет необходимый комплекс технических мероприятий, направленных на обеспечение качественного электроснабжения потребителей в условиях постоянного присоединения новых абонентов и соответствующего роста нагрузок.

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Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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