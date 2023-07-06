 

"Россети Ленэнерго" повышают квалификацию специалистов для работы на высоте

6 июля 2023, 17:00 314 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Ленэнерго
Авторы и источники / Правообладателям

В Учебном комплексе «Россети Ленэнерго» состоялась обучающая конференция для персонала, посвященная безопасным методам работы на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП).

Участниками стали 30 сотрудников из разных филиалов «Россети Ленэнерго»: представители производственного и линейного персонала, а также специалисты оперативно-восстановительных бригад, имеющие группы безопасности, разрешающие производство работ на высоте.

Обучение включало теоретическую и практическую часть и было посвящено знакомству с новейшими средствами индивидуальной защиты, используемыми для безопасного проведения работ на высоте. Энергетикам продемонстрированы современные анкерные системы, стропы и привязи отечественного производства, позволяющие снизить риск внештатных ситуаций при проведении ремонтов и осмотров ЛЭП.

«Компания регулярно повышает квалификацию персонала. Знакомство с отраслевыми новинками и разработками помогает выбрать наиболее оптимальное для конкретных условий работы оборудование, оценить его возможности и научиться им пользоваться», – пояснил начальник Учебного комплекса «Россети Ленэнерго» Виктор Катенев.

На следующей неделе обучение безопасным методам и приемам работ на высоте продолжится: под руководством преподавателей Учебного комплекса «Россети Ленэнерго» энергетики компании отработают навыки спасения и эвакуации пострадавшего, оказания первой доврачебной помощи, установки предупреждающих заграждений, а также подъема на опоры с использованием различных страховочных и вспомогательных устройств.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
06.07.2023
Наградили лауреатов премии Председателя Совета директоров ГК "Оптикэнерго"
06.07.2023
"Россети Кубань" приступила к ремонту ЛЭП для повышения надёжности электроснабжения восьми населенных пунктов пригорода Анапы
05.05.2017
Девятая международная конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
09.03.2023
В Московском Политехе разработали полимеры с износостойким тонкопленочным покрытием
06.07.2023
В Югре повысили надежность электроснабжения крупного нефтяного месторождения
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно