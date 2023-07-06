В Учебном комплексе «Россети Ленэнерго» состоялась обучающая конференция для персонала, посвященная безопасным методам работы на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП).

Участниками стали 30 сотрудников из разных филиалов «Россети Ленэнерго»: представители производственного и линейного персонала, а также специалисты оперативно-восстановительных бригад, имеющие группы безопасности, разрешающие производство работ на высоте.

Обучение включало теоретическую и практическую часть и было посвящено знакомству с новейшими средствами индивидуальной защиты, используемыми для безопасного проведения работ на высоте. Энергетикам продемонстрированы современные анкерные системы, стропы и привязи отечественного производства, позволяющие снизить риск внештатных ситуаций при проведении ремонтов и осмотров ЛЭП.

«Компания регулярно повышает квалификацию персонала. Знакомство с отраслевыми новинками и разработками помогает выбрать наиболее оптимальное для конкретных условий работы оборудование, оценить его возможности и научиться им пользоваться», – пояснил начальник Учебного комплекса «Россети Ленэнерго» Виктор Катенев.

На следующей неделе обучение безопасным методам и приемам работ на высоте продолжится: под руководством преподавателей Учебного комплекса «Россети Ленэнерго» энергетики компании отработают навыки спасения и эвакуации пострадавшего, оказания первой доврачебной помощи, установки предупреждающих заграждений, а также подъема на опоры с использованием различных страховочных и вспомогательных устройств.