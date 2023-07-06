 

"Россети Северо-Запад" вложат 1,8 миллиарда рублей в электросетевую инфраструктуру Республики Коми в 2023 году

6 июля 2023, 12:15 212 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Северо-Запад
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4 июля 2023 года Глава Республики Коми Владимир Уйба и генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник обсудили вопросы развития электросетевого комплекса региона. Артем Пидник рассказал, что в 2023 году сетевая компания направит на инвестиционную и ремонтную программы в Республике Коми 1,8 млрд рублей. «Россети Северо-Запад» отремонтируют около 190 километров линий электропередачи, 51 подстанцию 35-220 кВ, 83 трансформаторные подстанции 6-20 кВ, расчистят 1,5 тыс. гектаров просек ЛЭП.

Также сетевая компания обеспечит мощность для 52 медицинских учреждений Республики Коми, в том числе 34 фельдшерско-акушерских пунктов. «Россети Северо-Запад» подключат к электросетям новый корпус Детской республиканской клинической больницы в Сыктывкаре, в которой откроется первое в регионе стационарное отделение паллиативной помощи. Также компания обеспечит мощность для новых корпусов районных больниц в селах Усть-Цильма и Визинга.

«Реализация национальных проектов, в частности в сфере здравоохранения на особом контроле руководства региона. Мы уже обеспечили мощность для 4 фельдшерско-акушерских пунктов и инфекционной больницы в Воркуте. Хочу заверить, что по остальным медицинским учреждениями также все работы завершим в срок», – отметил Артем Пидник.

«Строительство электросетевой инфраструктуры создает региону условия для экономического и социального развития. Ввод новых медицинских учреждений в регионе – это важная задача, которую нам помогают решать «Россети Северо-Запад», – отметил Владимир Уйба.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД, КОМИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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