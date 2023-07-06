В первом полугодии 2023 года специалисты филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго» отремонтировали оборудование на семи подстанциях (ПС) 35-110 кВ в юго-восточной части Ростовской области. Это позволит повысить надежность электроснабжения потребителей Орловского, Песчанокопского, Пролетарского и Сальского районов с населением почти 200 тысяч человек.

Питающие центры, на которых проводились плановые работы, обеспечивают электроснабжение посёлков Орловский, Наумовский, Красная Поляна, Степной Курган и Манычстрой, в котором расположена нефтеперекачивающая станция.

На ПС 110 кВ «Екатериновская» энергетики выполнили ремонт силового трансформатора. Это сложное оборудование требует периодического технического обслуживания, что позволяет обеспечить его стабильную работу длительное время. На подстанции 110 кВ «Орловская» проведен капитальный ремонт масляного выключателя.

На подстанциях 35 кВ «Краснополянская», «Наумовская», «НС-2», «Победа», «Фрунзе-1» отремонтированы десять выключателей, предназначенных для оперативных включений и отключений отдельных цепей или электрооборудования в энергосистеме в нормальном и аварийном режимах.

Во втором полугодии в нормативное состояние будет приведено оборудование 35-110 кВ на 12 подстанциях, в том числе ПС 110 кВ «Пролетарская», «Волочаевская», «Екатериновская» и других.

Все работы ведутся в рамках ремонтной программы «Россети Юг» 2023 года. Её реализация позволит обеспечить устойчивое электроснабжение потребителей Ростовской области, в том числе в периоды летнего и осенне-зимнего максимума нагрузок.