5 июля в московском Центре международной торговли состоялось официальное открытие VIII Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей». Организаторами мероприятия выступают компания «Россети», журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» при поддержке Министерства энергетики РФ, содействии Электроэнергетического Совета СНГ, АО «ОЭК», НИУ «МЭИ», ИСЭМ СО РАН, Ассоциации «ЭРА России». Генеральным партнером мероприятия выступает компания «Таврида Электрик».

Актуальность рассматриваемых в рамках ежегодных конференций вопросов развития и повышения надежности распределительных электрических сетей не вызывает сомнений у всех специалистов и экспертов отрасли. Именно поэтому с каждым годом мероприятие собирает на своей площадке все более представительные делегации не только из России, но и других стран СНГ. В текущем году общее число зарегистрированных участников составило более 1200 руководителей и экспертов из более чем 350 организаций.

На единственном в России отраслевом мероприятии, посвященном распределительному электросетевому комплексу, собрались представители всех регионов России: от Калининграда до Сахалина, всех категорий владельцев распределительных электрических сетей: от крупных государственных холдингов до небольших частных организаций и энергетических подразделений предприятий нефтегазового комплекса, представители науки и производители продукции. Все участники обладают уникальным опытом управления распределительными сетями различного масштаба (от крупных регионов и мегаполисов до небольших поселков и хуторов) и в различных географических и климатических условиях. Спектр обсуждаемых вопросов конференции-2023 ориентирован в первую очередь на качественное обновление объектов распределительного электросетевого комплекса и обеспечение поддержки укреплению надежности и безопасности сетей.

С приветственным словом к участникам конференции обратилась директор Департамента оперативного управления в ТЭК Министерства энергетики РФ Елена Медведева, которая в первую очередь отметила важность и результативность проводимого мероприятия. Его уникальность состоит в том, что собранные на одной дискуссионной площадке представители различных направлений в ходе конструктивного диалога решают общую задачу повышения надежности и эффективности распределительных электрических сетей. Елена Анатольевна подчеркнула, что итоги конференции, формируемые ежегодно по результатам проводимых дискуссий, неизменно учитываются Министерством энергетики РФ при внесении поправок в нормативные и законодательные акты, формировании новых отраслевых документов.

Среди ключевых задач, которые на сегодняшний день стоят перед распределительным электросетевым комплексом, спикер отметила необходимость повышения надежности электроснабжения потребителей (и для этого в ряде регионов реализуются специальные программы), а также важность ускорения решения вопросов консолидации бесхозяйных сетей в рамках крупных профессиональных предприятий электросетевого комплекса.

В рамках реализации этих задач все возникающие вопросы должны решаться компаниями электросетевого комплекса максимально оперативно и для обеспечения таких возможностей Министерством энергетики проводится большая работа по оптимизации соответствующей законодательно-нормативной базы и снятию имеющихся ограничений. Такая работа по нормативно-техническому регулированию в ведомстве проводится постоянно и в заключение своего обращения к участникам конференции Елена Медведева выразила уверенность, что предложения, сформулированные по итогам мероприятия, помогут дополнительно конкретизировать принимаемые решения с учетом консолидированного мнения экспертов отрасли.

Приветственное слово заместителя генерального директора — главного инженера ПАО «Россети» Евгения Ляпунова зачитал заместитель главного инженера компании Василий Вычегжанин. Он отметил, что ключевой задачей Группы «Россети» является повышение надежности распределительных сетей, включая объекты 0,4–20 кВ. Ее решению способствует внедрение единых принципов оперативно-технологического управления, единых требований технической и эксплуатационной политики. Реализуется комплекс мер по содержанию оборудования в состоянии эксплуатационной готовности, в том числе в рамках ежегодных ремонтных программ. Все распределительные сетевые компании Группы «Россети» осуществляют консолидацию активов, включая бесхозяйное имущество, используемое в процессе передачи электрической энергии.

В числе приоритетных задач Василий Вычегжанин также назвал уменьшение продолжительности и числа плановых отключений потребителей. С 2020 года «Россети» активно внедряют в распределительном комплексе технологию производства работ под напряжением. Обучение прошли уже более 580 бригад, за 2022 год они выполнили 35,5 тыс. таких ремонтов. Еще одним решением является использование передвижных электроустановок обратной трансформации и сервисных (временных) кабельных линий.

Параллельно идет работа по повышению качества электроснабжения: проводится реконструкция трансформаторных подстанций и линий электропередачи, на наиболее проблемных участках используются бустеры — автоматические устройства регулирования напряжения. Перспективным направлением является внедрение систем накопления (СНЭ), которые позволяют обеспечивать управляемую выдачу мощности в сеть по мере необходимости, например, в пиковые часы. Группа «Россети» эксплуатирует 35 СНЭ различной мощности, еще 16 проектов находятся сейчас в стадии реализации.

Более широкому применению современных технологий в распределительных сетях может способствовать совершенствование нормативно-правовой базы для включения СНЭ в рынок системных услуг, использования распределенной генерации как альтернативы строительству питающих удаленных потребителей ЛЭП и др.

В рамках выступления с докладом «Энергетическая безопасность — роль и место инфраструктуры», Председатель ИК ЭЭС СНГ Тарас Купчиков отметил:

«К настоящему моменту пришло понимание невозможности обеспечения энергетической безопасности в рамках одного государства. Принимая во внимание прогнозы роста экономики и населения, можно говорить о том, что энергетическая инфраструктура стран СНГ достигла предела. Необходимы оперативные решения по развитию межгосударственных и межсистемных связей для обеспечения «резервного контура» совместной энергетической безопасности так называемого «Энергетического ОДКБ» для государств-участников СНГ, или, если говорить шире, для стран Большого Евразийского Партнерства».

Также на пленарной части конференции с приветственными речами и программными докладами выступили ректор ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Николай Рогалев и президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодательская ассоциация России» (Ассоциация «ЭРА России») Аркадий Замосковный.

В своих докладах спикеры рассказали о дополнительных возможностях для предприятий и специалистов распределительного электросетевого комплекса по обеспечению безопасности и надежности функционирования сетей, повышению качества планирования производственных программ, повышению качества подготовки персонала.

Подробный фотоотчет с пленарной части конференции появится на сайте мероприятия и сайте журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» в ближайшее время. Детальный обзор докладов конференции читайте в очередном номере журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» (№ 4(79) июль-август 2023 г.).

Впереди два дня активной работы. Участники конференции обсудят 90 выступлений коллег по самым актуальным вопросам, поделятся собственными мнениями и выработают совместные решения, необходимые для повышения эффективности работы. Еще 11 выступлений и комментариев будет представлено на впервые организованной в рамках конференции постер-сессии. Журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» будет внимательно следить за всеми дискуссиями.

Источник: сайт журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение»