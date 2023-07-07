Аналитический центр RusCable следит за тенденциями кабельного рынка и делится с подписчиками RusCable.Плюс самой актуальной информацией каждую неделю. Рассказываем, чем запомнились прошедшие пять рабочих дней.

Новая продукция и сертификаты

На прошедшей неделе было зарегистрировано 4 декларации о соответствии и 6 сертификатов соответствия на КПП.

Заявленная продукция:

Кабели силовые на напряжение свыше 1 кВ (до 35 кВ включительно) (Заявитель: "ТС Сервис");

Кабели силовые на номинальное переменное напряжение 6 кВ (Заявитель: "Сибкабель");

Кабели силовые на номинальное переменное напряжение 6 кВ, с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, бронированные (Заявитель: "Сибкабель");

Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющие горение (Заявитель: Кольчугинский завод "Электрокабель");

Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение (Заявитель: "Тайле Рус");

Кабели (Заявитель: "Донкабель");

Кабели силовые с изоляцией из этиленпропиленовой резины на номинальное переменное напряжение от 6 до 35 кВ (Заявитель: "Томский кабельный завод");

Кабели силовые с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена (Заявитель: "Томский кабельный завод");

Кабели силовые, специально предназначенные для использования на подземных транспортных средствах и для обеспечения безопасности в области использования атомной энергии (Заявитель: "Кабельэлектросвязь");

Кабели силовые и контрольные (Заявитель: "Угличкабель").

Новые производства

На этой неделе в ЕГРЮЛ было зарегистрировано одно новое производство.

5 июля зарегистрирован ООО "Кабельная мастерская" (г. Саратов, ИНН 6452151951). Основной вид деятельности по ОКВЭД - Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования.

Рынок полимеров

Индекс полимеров на этой неделе возрос на 14,5% процентов, обновив максимум за последний квартал.

Индекс занятости и рынок труда

Прошедшая неделя отметилась ощутимым снижением количества вакансий при возросшем количестве резюме. Индекс занятости населения при этом не претерпел изменений и по прежнему составляет 0,29, что означает, что на каждую вакансию от работодателя в кабельной отрасли приходится 3-4 резюме.

ТОП самых востребованных профессий в кабельной отрасли на сегодня – это:

Электромонтажник Менеджер по продажам Инженер-технолог, инженер-конструктор Оператор производственной линии Контролер (Специалист отдела контроля качества)

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Торговая активность и цены на кабель

Обновленный индекс торговой активности составил по итогам прошлой недели 43,9 ед., что означает, что на 100 объявлений продавцов приходится около 44 покупателей. Таким образом, по сравнению с прошлой неделей он остался без изменений.

Средняя стоимость ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 возросла сразу на 21%, что объясняется колебаниями внешнего рынка.

Согласно данным сервиса RusCable.Тендеры среднее предложение оптовых поставщиков кабельной продукции на этой неделе составило 6818 рублей за 100 метров кабеля. Так, можно сделать вывод, что оптовое предложение по состоянию на 7 июля не претерпело изменений.

Розничные цены на кабель

Минимальная средняя цена на ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 среди российских маркетплейсов – 9791 рублей (маркетплейс Ozon). Минимальное предложение среди российских маркетплейсов по итогам недели составило 6450 рублей (Яндекс.Маркет). Индекс маркетплейса (усредненное предложение по пяти крупнейшим маркетплейсам в России: Ozon, Wildberries, AliExpress, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет) возрос на 28,5% по сравнению с прошлой неделей.

Цены дистрибьюторов

Предложения дистрибьюторов на протяжении прошедшей недели колебались в диапазоне от 8151 до 17652 рублей за 100 метров кабеля.

Результаты опросов и исследований

Каждую неделю портал RusCable проводит опросы представителей кабельной отрасли на актуальные темы. На прошлой неделе мы поинтересовались у посетителей форума, что происходит с продажами на кабельных заводах в текущем году. Мнения разделились: 30,3% респондентов заявили об увеличении количества продаж в сравнении с прошлым годом, 27% отметили снижение, а 42,7% участников опроса не заметили видимой разницы.

Аналитика представлена Аналитическим центром RusCable.Ru. Данные актуальны по состоянию на 7 июля 2023 года.