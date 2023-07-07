Крупнейший речной курорт России, рассчитанный на посещение 620 тысяч человек в год, планируется открыть около города Лаишево в Татарстане в 2027 году, сообщил первый заместитель генерального директора АО "Корпорация Туризм.РФ" Денис Секачев.

"К сентябрю мы завершим разработку мастер-плана курорта "Казань-Марина", который займет земельный участок порядка 73 га около города Лаишево. Здесь запланировано строительство нескольких отелей, коттеджей, шале и комплексов апартаментов на 1250 номеров, а также создание более 40 площадок развлечений", — рассказал Секачев в рамках международного форума РЕБУС.

По его словам, здесь планируется обустроить фестивальную и карусельные площади, яхт-клуб с летней стоянкой на 300 яхт и эллингами для зимнего хранения 500 судов, площадки для отдыха у костров и пикниковые зоны, детский досуговый центр, банный комплекс, spa-центр, сервисы проката и обслуживания спортивного оборудования, экотропы, выставочные и конференц-площадки, зоны для рыбалки, картинг-центр, площадки для тенниса, бильярда, а также кафе и рестораны.

"Также здесь появится благоустроенная прогулочная набережная длинной 5 км и протяженная пляжная зона", — добавил Секачев.

Он отметил, что реализовать проект, общий объем инвестиций в который составит порядка 20 млрд рублей, планируется в 2027 году.

"За счет бюджетных средств будут построены инженерные и коммунальные сети, а также транспортная инфраструктура. При этом, в рамках проекта, мы определили 9 площадок-лотов, которые будут предложены инвесторам", — уточнил Секачев.

Он подчеркнул, что на долю бюджета придется до 5 млрд млрд рублей, а остальное составят частные инвестиции.