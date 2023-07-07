На трассе М-7 отремонтируют мост через реку Ворша

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на капитальный ремонт моста через реку Ворша на федеральной трассе М-7 «Волга» во Владимирской области.

Река Ворша протекает во Владимирской области. Ее длина составляет 71 км, а устье находится в 336 км по левому берегу реки Клязьмы. Мост, обеспечивающий переправу через реку Ворша, является участком федеральной трассы М-7 «Волга» с четырехполосным движением.

Проектная документация, одобренная экспертами Главгосэкспертизы, предусматривает замену дорожного покрытия, несущих конструкций пролетных строений, устройство современной конструкции мостового полотна с новой системой водоотвода, замену сопряжений моста с насыпью дороги, восстановление геометрии конусов с устройством укрепления, лестничных сходов и системы водосброса.

«Габариты моста через реку Ворша после капитального ремонта станут соответствовать требованиям к мостовым сооружениям. Согласно проекту, будет произведена полная замена балок пролетных строений, существующих элементов мостового полотна, элементов сопряжения моста с насыпями подходов, уширение крайних и промежуточных опор. Общая продолжительность ремонта – 9 месяцев», – прокомментировал главный эксперт проекта Людмила Ефремова.

Застройщик – ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва – Нижний Новгород Федерального дорожного агентства».

Генеральный проектировщик – ООО «Центр Дорпроект».