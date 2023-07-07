Управление государственной экспертизы Алтайского края выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство консультативно-диагностической поликлиники КГБУЗ «Каменская межрайонная больница» в городе Камень-на-Оби. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Появление консультативно-диагностической поликлиники в городе Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края стало возможным благодаря федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

Проектная документация, одобренная экспертизой Алтайского края, предусматривает строительство нового трехэтажного здания, рассчитанного на 800 посещений в смену. В консультативно-диагностической поликлинике создадут взрослое и детское отделения, дневной стационар на 15 коек и центр амбулаторной онкологической помощи.

Согласно проекту, поликлинику разместят между инфекционным и административным корпусами на территории Каменской межрайонной больницы.*

Застройщик – Краевое государственное казенное учреждение «Единый заказчик капитального строительства Алтайского края».

Проектировщик – АО «Четыре стихии» и АО «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.