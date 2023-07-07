 

В Алтайском крае появится консультативно-диагностическая поликлиника

7 июля 2023, 15:15 345 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

Управление государственной экспертизы Алтайского края выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство консультативно-диагностической поликлиники КГБУЗ «Каменская межрайонная больница» в городе Камень-на-Оби. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Появление консультативно-диагностической поликлиники в городе Камень-на-Оби Каменского района Алтайского края стало возможным благодаря федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

Проектная документация, одобренная экспертизой Алтайского края, предусматривает строительство нового трехэтажного здания, рассчитанного на 800 посещений в смену. В консультативно-диагностической поликлинике создадут взрослое и детское отделения, дневной стационар на 15 коек и центр амбулаторной онкологической помощи.

Согласно проекту, поликлинику разместят между инфекционным и административным корпусами на территории Каменской межрайонной больницы.*

Застройщик – Краевое государственное казенное учреждение «Единый заказчик капитального строительства Алтайского края».

Проектировщик – АО «Четыре стихии» и АО «Территориальный градостроительный институт «Красноярскгражданпроект».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

Обсудить на форуме
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
26.08.2022
В Москве разработали полностью отечественные полимеры для автокомпонентов и электротехники
07.07.2023
ГУП РК "Крымэнерго" обеспечивает развитие сетевого комплекса в Евпатории
07.07.2023
"Россети Тюмень" повысили надежность электроснабжения более 45 тысяч жителей Надыма
04.04.2019
Российские ученые впервые синтезировали полимеры под действием солнечного света
14.11.2019
"МЕТАКЛЭЙ" примет участие в форуме "Полимеры России и СНГ"
Другие новости рубрики Контракты
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно