Александр Новак совершил рабочую поездку в Бурятию

Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак в рамках рабочей поездки в ДФО посетил столицу Бурятии город Улан-Удэ, где провёл встречу с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым и совещание по энерго- и теплоснабжению региона.

Стороны обсудили повышение надёжности энергоснабжения Бурятии и улучшение экологической обстановки в республике, в том числе за счёт перевода частных домовладений на электричество с печного или угольного отопления. Также на совещании шла речь о ходе строительства ТЭЦ-2 в Улан-Удэ и обеспечении региона газом. Особое внимание было уделено газификации города Северобайкальска с помощью сжиженного природного газа.

Александр Новак поручил Минэнерго внести в Правительство «дорожную карту» мероприятий по газификации Северобайкальска с учётом планов строительства завода по производству СПГ в Усть-Куте, обеспечения транспортировки СПГ с завода в Северобайкальск автомобильным и железнодорожным транспортом, а также определения источников финансирования мероприятий по газификации комплекса теплоснабжения города.

В рамках реализации проекта запланировано строительство двух газовых котельных взамен угольных, сооружение системы приёма, хранения и регазификации газа, а также сетей газораспределения и капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения города.

Перспективное газопотребление Улан-Удэ оценивается в 1,48 млрд куб. м в год. «Газпром» планирует строительство газопровода-отвода от погранперехода Наушки до Улан-Удэ и далее до Читы общей протяжённостью 700 км (250 км до Улан-Удэ). «Газпрому» поручено разработать план-график газификации Республики Бурятия до 2032 года, в том числе с учётом возможности перевода объектов по производству электрической энергии на природный газ.

Также в ходе поездки Заместитель Председателя Правительства осмотрел площадку строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2. «Строительство ТЭЦ-2 в Улан-Удэ позволит получить электрическую мощность в размере 230 МВт, увеличить тепловую мощность станции до 760 Гкал/ч, повысить уровень когенерации в регионе и улучшить экологическую обстановку. На новой ТЭЦ будет организована 1 тыс. рабочих мест», – отметил вице-премьер.