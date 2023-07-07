Александр Новак совершил рабочую поездку в Забайкальский край

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7 июля 2023, 10:24 243 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: government.ru
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Фото: government.ru

Фото: government.ru

Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак совершил рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ. Вице-премьер провёл рабочую встречу с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым и совещание по энергоснабжению региона.

Стороны обсудили перспективы развития энергетики Читинской агломерации и Забайкальского края, а также вопросы газификации, в том числе магистральным газом.

За счёт средств федерального бюджета правительство региона в период 2023–2024 годов реализует программу поддержки граждан по переводу частных домовладений с угольного отопления на газовое, в том числе в части приобретения, установки, монтажа внутридомового газового оборудования, приборов учёта и подключения к газораспределительным сетям.

В настоящий момент единый оператор газоснабжения региона – «Газпром» – ведёт корректировку генеральной схемы газоснабжения и газификации Забайкальского края до 2032 года с определением перспектив развития и источников газоснабжения, в том числе способов перевода на газ объектов электроснабжения.

Для улучшения экологической обстановки в Чите в рамках федерального проекта «Чистый воздух» с конца 2024 года за счёт средств федерального бюджета планируется газифицировать 13 193 домовладения в городе. Перспективное газопотребление Читы оценивается в 736 млн куб. м в год в первый год поставки и далее вырастет до 1,3 млрд куб. м в год с десятого года поставки.

Вице-премьер осмотрел модернизируемую Читинскую ТЭЦ-1, которая в настоящее время обеспечивает электроэнергией более 74% потребителей города.

«Модернизация энергоблоков на Читинской ТЭЦ-1 позволит повысить надёжность тепло- и электроснабжения Читы и Забайкальского края. Реализация проекта будет способствовать улучшению экологической ситуации за счёт замены устаревшего оборудования и закрытия низкоэффективных котельных, устранит энергодефицит и позволит региону развиваться и привлекать новых потребителей энергии, включая промышленность и железнодорожный транспорт», – отметил Александр Новак.

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Метки: АЛЕКСАНДР НОВАК, ДФО, ГАЗИФИКАЦИЯ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Электроэнергетика 

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