Александр Новак совершил рабочую поездку в Забайкальский край

Заместитель Председателя Правительства России Александр Новак совершил рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ. Вице-премьер провёл рабочую встречу с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым и совещание по энергоснабжению региона.

Стороны обсудили перспективы развития энергетики Читинской агломерации и Забайкальского края, а также вопросы газификации, в том числе магистральным газом.

За счёт средств федерального бюджета правительство региона в период 2023–2024 годов реализует программу поддержки граждан по переводу частных домовладений с угольного отопления на газовое, в том числе в части приобретения, установки, монтажа внутридомового газового оборудования, приборов учёта и подключения к газораспределительным сетям.

В настоящий момент единый оператор газоснабжения региона – «Газпром» – ведёт корректировку генеральной схемы газоснабжения и газификации Забайкальского края до 2032 года с определением перспектив развития и источников газоснабжения, в том числе способов перевода на газ объектов электроснабжения.

Для улучшения экологической обстановки в Чите в рамках федерального проекта «Чистый воздух» с конца 2024 года за счёт средств федерального бюджета планируется газифицировать 13 193 домовладения в городе. Перспективное газопотребление Читы оценивается в 736 млн куб. м в год в первый год поставки и далее вырастет до 1,3 млрд куб. м в год с десятого года поставки.

Вице-премьер осмотрел модернизируемую Читинскую ТЭЦ-1, которая в настоящее время обеспечивает электроэнергией более 74% потребителей города.