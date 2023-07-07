Российское энергетическое агентство Минэнерго России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и некоммерческим партнерством «Горнопромышленники России» ведет разработку открытой базы данных по объектам локальной энергетики. Подробности сообщил заместитель генерального директора РЭА Минэнерго России Сергей Романов на совещании в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «Привлечение инвестиций для обеспечения энергетической безопасности промышленных потребителей регионов Дальнего Востока и Арктики».

«Российское энергетическое агентство Минэнерго России ведет системную работу по анализу систем локального энергоснабжения удаленных территорий нашей страны, в том числе Дальнего Востока и Арктики. Акцент на макрорегионе обусловлен государственной политикой по его приоритетному социально-экономическому развитию и низкой степенью покрытия централизованной энергетической инфраструктурой. При этом мы понимаем, что проблематика локальной энергетики значительно шире и характерна для большинства регионов всего Крайнего Севера», – отметил Сергей Романов.

Целью проекта является сбор информации о потенциальных инвестиционных проектах, связанных с модернизацией существующих и строительством новых объектов распределенной генерации. Формирование карты ведется по основным группам потребителей: предприятия по добыче углеводородов, предприятия горнодобывающей промышленности и удаленные населенные пункты. Им соответствуют источники локального энергоснабжения: газотурбинные и газопоршневые электростанции, дизельные и мазутные электростанции мощностью более 1000 кВт и дизельные электростанции до 1000 кВт.

Именно в последней группе источников сосредоточен наибольший потенциал внедрения современных технологий, в том числе на основе ВИЭ. Однако ввиду малых объемов потребления, здесь наблюдаются и наибольшие трудности с обеспечением окупаемости проектов.

При подготовке аналитических материалов выяснилось, что в зоне децентрализованного электроснабжения в границах Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации расположены 527 населенных пунктов с населением более 300 тыс. человек, а также более 50 промышленных предприятий горнодобывающей промышленности с совокупной долей дизельной электрогенерации более 500 МВт и тепловой генерации более 200 Гкал/час. Для этих групп потребителей требуется решить вопросы высокой стоимости производства электроэнергии и отсутствия рабочих механизмов по привлечению частных инвестиций.

Предприятия по добыче углеводородов планируется опросить на следующем этапе, но по предварительным оценкам, там функционирует более 500 МВт локальной генерации, которая встречается с трудностями сервисного обслуживания. При этом крупные нефтегазовые компании также рассматривают возможности для привлечения частных инвесторов при реализации проектов энергоснабжения.