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Дальний Восток и регионы Арктики получат инвестиционную карту объектов промышленной распределенной генерации

7 июля 2023, 13:15 197 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: РЭА Минэнерго
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: rosenergo.gov.ru

Фото: rosenergo.gov.ru

Российское энергетическое агентство Минэнерго России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и некоммерческим партнерством «Горнопромышленники России» ведет разработку открытой базы данных по объектам локальной энергетики. Подробности сообщил заместитель генерального директора РЭА Минэнерго России Сергей Романов на совещании в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «Привлечение инвестиций для обеспечения энергетической безопасности промышленных потребителей регионов Дальнего Востока и Арктики».

«Российское энергетическое агентство Минэнерго России ведет системную работу по анализу систем локального энергоснабжения удаленных территорий нашей страны, в том числе Дальнего Востока и Арктики. Акцент на макрорегионе обусловлен государственной политикой по его приоритетному социально-экономическому развитию и низкой степенью покрытия централизованной энергетической инфраструктурой. При этом мы понимаем, что проблематика локальной энергетики значительно шире и характерна для большинства регионов всего Крайнего Севера», – отметил Сергей Романов.

Целью проекта является сбор информации о потенциальных инвестиционных проектах, связанных с модернизацией существующих и строительством новых объектов распределенной генерации. Формирование карты ведется по основным группам потребителей: предприятия по добыче углеводородов, предприятия горнодобывающей промышленности и удаленные населенные пункты. Им соответствуют источники локального энергоснабжения: газотурбинные и газопоршневые электростанции, дизельные и мазутные электростанции мощностью более 1000 кВт и дизельные электростанции до 1000 кВт.

Именно в последней группе источников сосредоточен наибольший потенциал внедрения современных технологий, в том числе на основе ВИЭ. Однако ввиду малых объемов потребления, здесь наблюдаются и наибольшие трудности с обеспечением окупаемости проектов.

При подготовке аналитических материалов выяснилось, что в зоне децентрализованного электроснабжения в границах Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации расположены 527 населенных пунктов с населением более 300 тыс. человек, а также более 50 промышленных предприятий горнодобывающей промышленности с совокупной долей дизельной электрогенерации более 500 МВт и тепловой генерации более 200 Гкал/час. Для этих групп потребителей требуется решить вопросы высокой стоимости производства электроэнергии и отсутствия рабочих механизмов по привлечению частных инвестиций.

Предприятия по добыче углеводородов планируется опросить на следующем этапе, но по предварительным оценкам, там функционирует более 500 МВт локальной генерации, которая встречается с трудностями сервисного обслуживания. При этом крупные нефтегазовые компании также рассматривают возможности для привлечения частных инвесторов при реализации проектов энергоснабжения.

«Сфера локальной энергетики Дальнего Востока и Арктики имеет большой инвестиционный и инновационный потенциал, раскрытие которого позволит обеспечить значительный задел в части энергобезопасности удалённых территорий, а также достижения технологического суверенитета в сфере малой электрогенерации», – завершил свое выступление Сергей Романов.

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Метки: РЭА МИНЭНЕРГО, КРДВ
Отрасль: Электроэнергетика 

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