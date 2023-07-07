Новая электрозаправка в Уфе

В Уфе вблизи парка Победы появилась новая электрозаправка ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») мощностью 60 кВт. Она поддерживает режим mode-4 с постоянным током, который позволяет зарядить электромобиль примерно за 20 минут в зависимости от емкости аккумулятора. Это четвертая по счету быстрая зарядная станция ООО «Башкирэнерго» в столице Республики Башкортостан. Три другие находятся на ул. Трамвайная, 1, Ибрагимова, 86 и набережной реки Белой. На всех электрозаправках ООО «Башкирэнерго» можно зарядить электромобили бесплатно.

Новая заправочная станция в Уфе стала для группы компаний АО «БЭСК» очередным шагом в развитии электромобильной инфраструктуры в регионе.