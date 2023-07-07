В Адыгейском филиале компании «Россети Кубань» энергетики завершили ремонт участка воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ «Центральная – Химзавод-2» общей протяженностью 23 км в Белореченском районе Краснодарского края. От надежности функционирования ЛЭП зависит электроснабжение крупного кубанского производителя минеральных удобрений – «ЕвроХим-Белореченские Минудобрения».

Специалисты провели техническое обслуживание воздушной линии электропередачи, а также заменили 660 изоляторов на современные из закаленного стекла. Такие изоляторы обладают большей механической прочностью, устойчивостью к перепадам температур и воздействию окружающей среды. Это позволит повысить надежность и безопасность работы ЛЭП.

В рамках годовой программы технического обслуживания энергокомпанией также запланирован капитальный ремонт с заменой изоляторов, грозозащитного троса и тросостоек на воздушных линиях электропередачи 220 кВ «Краснодарская ТЭЦ – Тверская», 110 кВ «Ерик – Тверская», «Куринская – Кривенковская» в Апшеронском районе, «Центральная – Белореченская», «Центральная – Химзавод-1» в Белореченском районе Краснодарского края.

Напомним, ранее энергетики выполнили капитальный ремонт ЛЭП 110 кВ «Центральная – Черемушки» и «Черемушки – Хаджох» в Майкопском районе, а также 110 кВ «Усть-Лабинская – Еленовская» в Красногвардейском районе Республики Адыгея, на которых выполнили замену более 1 700 изоляторов.

Адыгейский филиал «Россети Кубань» снабжает электроэнергией восемь муниципальных образований: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский, Красногвардейский районы и город Майкоп Республики Адыгея, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала – линии электропередачи общей протяженностью более 9 тыс. км.