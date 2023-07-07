«Россети Тюмень» выполнили капитальный ремонт высоковольтной линии электропередачи «Надым-Багульник» в Ямало-Ненецком автономном округе. ЛЭП участвует в электроснабжении более 45 тысяч жителей центра газовой добычи региона – города Надыма. Стоимость работ составила порядка 1,7 млн рублей.

Общая протяженность линии электропередачи составляет 50 километров. В ходе ремонта энергообъекта специалисты «Россети Тюмень» выправили 11 опор, наклонившихся в результате эксплуатации в болотистом грунте. Работники компании заменили на ЛЭП изоляторы и более 40 гасителей вибрации, предназначенных для повышения устойчивости проводов к ветровым нагрузкам.

«Россети Тюмень» уделяют существенное внимание подготовке к зиме электросетевого комплекса арктического региона, значительная часть которого расположена за полярным кругом. Своевременное и качественное выполнение плановых ремонтных мероприятий позволяет компании обеспечивать надежное электроснабжение бытовых и промышленных потребителей в Ямало-Ненецком автономном округе.