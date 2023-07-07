 

"Россети Тюмень" повысили надежность электроснабжения более 45 тысяч жителей Надыма

7 июля 2023, 15:00 337 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Тюмень
Авторы и источники / Правообладателям

«Россети Тюмень» выполнили капитальный ремонт высоковольтной линии электропередачи «Надым-Багульник» в Ямало-Ненецком автономном округе. ЛЭП участвует в электроснабжении более 45 тысяч жителей центра газовой добычи региона – города Надыма. Стоимость работ составила порядка 1,7 млн рублей.

Общая протяженность линии электропередачи составляет 50 километров. В ходе ремонта энергообъекта специалисты «Россети Тюмень» выправили 11 опор, наклонившихся в результате эксплуатации в болотистом грунте. Работники компании заменили на ЛЭП изоляторы и более 40 гасителей вибрации, предназначенных для повышения устойчивости проводов к ветровым нагрузкам.

«Россети Тюмень» уделяют существенное внимание подготовке к зиме электросетевого комплекса арктического региона, значительная часть которого расположена за полярным кругом. Своевременное и качественное выполнение плановых ремонтных мероприятий позволяет компании обеспечивать надежное электроснабжение бытовых и промышленных потребителей в Ямало-Ненецком автономном округе.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ, ЯНАО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
Другие новости сюжета:
14.11.2019
"МЕТАКЛЭЙ" примет участие в форуме "Полимеры России и СНГ"
26.08.2022
В Москве разработали полностью отечественные полимеры для автокомпонентов и электротехники
12.12.2019
"МЕТАКЛЭЙ" принимает участие в форуме "Полимеры России и СНГ"
24.02.2023
RusCable Live. Нейрополимеры и СССР 2.0 для кабельной отрасли. Эфир 24.02.2023
07.07.2023
Hitachi Energy заключила контракт на поставку HVDC систем для проекта строительства интеллектуального города будущего в Саудовской Аравии
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно