Кабельная аналитика
Нефтесервисный Холдинг «ТАГРАС» с 10 по 13 июля примет участие в Международной промышленной выставке «Иннопром». Экспозиция разместится на территории МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Номер объединенного стенда Министерства промышленности и торговли Татарстана, в составе которого будут работать специалисты Холдинга, – 1G2.
В рамках выставки «ТаграС-Холдинг» представит свои наработки в части импортозамещающих технологий:
«Иннопром» – крупнейшая в России универсальная промышленная выставка. Ежегодно в мероприятии участвуют более 500 российских и зарубежных компаний. Страна-партнер «ИННОПРОМа» 2023 года - Республика Беларусь. Главная тема: «Устойчивое производство: стратегии обновления».
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