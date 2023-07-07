 

Холдинг "ТАГРАС" примет участие в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ

7 июля 2023, 11:45 248 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАГРАС
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Нефтесервисный Холдинг «ТАГРАС» с 10 по 13 июля примет участие в Международной промышленной выставке «Иннопром». Экспозиция разместится на территории МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Номер объединенного стенда Министерства промышленности и торговли Татарстана, в составе которого будут работать специалисты Холдинга, – 1G2.

В рамках выставки «ТаграС-Холдинг» представит свои наработки в части импортозамещающих технологий:

  • Системы управления предприятием: проекты в сфере информационной безопасности, системы электронного документооборота, комплексные системы ERP-класса.
  • Единое окно управления сервисами на базе платформы «ТаграС-Коннект».
  • Управление командировками и организация деловых поездок.
  • Промышленные системы управления и автоматизации: разработка документации и ПО, монтаж и наладка оборудования, ввод систем в эксплуатацию.

«Иннопром» – крупнейшая в России универсальная промышленная выставка. Ежегодно в мероприятии участвуют более 500 российских и зарубежных компаний. Страна-партнер «ИННОПРОМа» 2023 года - Республика Беларусь. Главная тема: «Устойчивое производство: стратегии обновления».

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Метки: ТАГРАС, ИННОПРОМ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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