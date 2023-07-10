Дивизион «Татнефтедор» нефтесервисного Холдинга «ТАГРАС» на базе Альметьевского управления автодорог завершил монтаж новой асфальтосмесительной установки NFLG серии Optima 3000, производительностью до 200 тонн в час.

В ходе работ специалисты подготовили фундамент, смонтировали сушильный барабан и возвели основные узлы установки. Новое оборудование обладает усовершенствованной системой пылеочистки, шестифракционным грохотом, девятью бункерами питателей объемом 16,5 куб.метров. Еще одна особенность оборудования – высокая адаптация к российским и европейским стандартам и рецептурам.

С учетом новой установки, на сегодняшний день в дивизионе функционирует 7 асфальтосмесительных агрегатов с суммарной производительностью до 1 тыс. тонн в час.