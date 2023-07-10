 

Владислав Овчинский: продукция столичного производителя используется при строительстве мостов на федеральной трассе М-4 "Дон"

10 июля 2023, 11:00 329 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: ДИиПП
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Фото: пресс-служба ДИиПП

Фото: пресс-служба ДИиПП

Московский производитель композитных материалов поставил свыше 50 километров своей продукции для возведения мостов на федеральной трассе М-4. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Столичная компания «Нанотехнологический центр композитов» поставила более 50 километров композитных перильных ограждений, водоотводных лотков и лестничных сходов для возведения мостов на 24 отрезках нового участка федеральной трассы М-4 «Дон». Композитами заменяют металлическую продукцию на мостовых сооружениях и путепроводах.  Изделия компании имеют ряд преимуществ: малый вес, коррозионную стойкость, снижение затрат на обслуживание в период эксплуатации, долговечность и простоту замены элементов конструкции», – отметил Владислав Овчинский.

В открытии нового участка Дальний западный обход Краснодара (ДЗОК), которое состоялось 15 июня, принял участие президент России Владимир Путин. Федеральная трасса М-4 «Дон» станет одной из важнейших   магистралей для Краснодарского края.

Также в апреле текущего года более трех километров лотков предприятия было установлено на участке трассы – обход города Аксай в Ростовской области.

 «Продукция компании традиционно используется в крупных инфраструктурных проектах. Ранее более 18 километров ограждений и систем водоотведения нашего производства были установлены на участке ЦКАД-1, еще девять километров перил и лотков на участке ЦКАД-3», – отметил руководитель Департамента продаж компании Евгений Рафаилов.

Производитель занимает лидирующие позиции на рынке композитов. На предприятии налажен полный цикл производства: от разработки и производства изделий до испытания и сертификации.

В 2017 году компании присвоили статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва», который освобождает ее на 10 лет от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль составляет всего два процента. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить участок за один процент от кадастровой стоимости.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

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Метки: ИННОВАЦИИ, РАЗРАБОТКИ, КОМПОЗИТЫ, ТЕХНОПОЛИС МОСКВА
Отрасль: Строительство 

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