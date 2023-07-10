Демонтаж металлоконструкций на пятой секции градирни на АО «Уралэлектромедь» стартовал в декабре прошлого года. В январе этого года подрядная организация начала монтаж новых металлоконструкций, изготовленных в цехе централизованного ремонта и затем оцинкованных в цехе горячего цинкования. Сейчас пятая секция запущена в работу.

Назначение градирни — снижать температуру оборотной воды, которая в основных цехах используется для охлаждения технологического оборудования. Градирня состоит из шести секций с расширяющимися кверху диффузорами. Внутри каждого диффузора находится вентиляционный агрегат с лопастями, который нагнетает атмосферный воздух для охлаждения воды.