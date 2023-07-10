 

Энергетики АО "Уралэлектромедь" завершили ремонт пятой секции градирни

10 июля 2023, 10:48 272 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: УГМК
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Демонтаж металлоконструкций на пятой секции градирни на АО «Уралэлектромедь» стартовал в декабре прошлого года. В январе этого года подрядная организация начала монтаж новых металлоконструкций, изготовленных в цехе централизованного ремонта и затем оцинкованных в цехе горячего цинкования. Сейчас пятая секция запущена в работу.

Назначение градирни — снижать температуру оборотной воды, которая в основных цехах используется для охлаждения технологического оборудования. Градирня состоит из шести секций с расширяющимися кверху диффузорами. Внутри каждого диффузора находится вентиляционный агрегат с лопастями, который нагнетает атмосферный воздух для охлаждения воды.

– С 2014 года энергоцех планомерно обновляет градирню – один из важнейших технологических объектов предприятия. За это время изготовили и оцинковали все шесть диффузоров, установили оцинкованные конструкции подвесного электрического тельфера, заменили металлоконструкции четырёх из шести секций. Работы по обновлению градирни будут продолжены, – пояснил заместитель начальника по теплотехнической части, топливным и водным ресурсам энергоцеха Дмитрий Шмидт.

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Метки: УГМК, УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ
Отрасль: Металлургия 

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