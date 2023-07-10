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Филиал компании «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» за первое полугодие 2023 года исполнил более 2 000 договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям и предоставил новым потребителям из различных сфер деятельности свыше 38 МВт мощности.
Среди обеспеченных электроэнергией социальных объектов – фельдшерско-акушерский пункт в Красноярском районе области, Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в Кировском районе и сквер в Трусовском районе Астрахани.
По заявкам потребителей электричество подавалось и на сельскохозяйственные предприятия. С начала года «Россети Юг» предоставили мощность четырем крестьянско-фермерским хозяйствам и одной птицеферме.
Еще к электросетевой инфраструктуре подключены почти 30 объектов сотовой связи, антенно-мачтовых сооружений и телекоммуникационного оборудования.
Напоминаем, что потребители с мощностью устройств до 150 кВт имеют возможность подать заявку онлайн через специализированный портал-тп.рф и отслеживать ход ее рассмотрения. С помощью интерактивного ресурса День потребителя можно записаться на личный прием, чтобы обсудить любой вопрос технологического присоединения.
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