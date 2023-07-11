Евгений Грабчак во время рабочей поездки в Луганскую Народную Республику провёл совещание, посвящённое текущему функционированию и перспективам топливно-энергетического комплекса региона.

Участники совещания обсудили планы по социальной газификации, региональную программу развития электроэнергетики, платёжную дисциплину в республике, а также оценили готовность к выполнению программы социально-экономического развития.

Кроме того, они рассмотрели ход реализации мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 годов.

«С начала текущего года в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду выполнены работы по восстановлению трёх подстанций напряжением 110 кВ, четырёх – напряжением 35 кВ, трёх воздушных линий электропередачи 220 кВ и четырёх ВЛ – 35 кВ, более 670 км распределительных воздушных линий, 329 кабельных линий и 129 трансформаторных подстанций», – рассказал Евгений Грабчак.

Он также сообщил о завершении ремонтных работ на более 95 км подводящих и распределительных газопроводов, что позволило обеспечить подачу газа для 60 тыс потребителей.

Помимо этого, ведётся активная работа по восстановлению повреждённых участков магистральных газопроводов, газораспределительных станций и других объектов газотранспортной системы ЛНР. Продолжается восстановление более 40 км газопроводов в 6 населённых пунктах (для ещё более 2000 потребителей).

«В этом году запланирована реализация 15 мероприятий в магистральном электросетевом комплексе, 45 – в распределительном. Более того, необходимо выполнить девять мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры, закупить и поставить более 250 позиций оборудования и материалов аварийного резерва», – отметил замминистра.

Отдельное внимание на совещании было уделено работе Луганской ТЭС в осенне-зимний период и возможности перехода двух котлов станции на сжигание угля.