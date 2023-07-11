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Евгений Грабчак во время рабочей поездки в Луганскую Народную Республику провёл совещание, посвящённое текущему функционированию и перспективам топливно-энергетического комплекса региона.
Участники совещания обсудили планы по социальной газификации, региональную программу развития электроэнергетики, платёжную дисциплину в республике, а также оценили готовность к выполнению программы социально-экономического развития.
Кроме того, они рассмотрели ход реализации мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 годов.
«С начала текущего года в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду выполнены работы по восстановлению трёх подстанций напряжением 110 кВ, четырёх – напряжением 35 кВ, трёх воздушных линий электропередачи 220 кВ и четырёх ВЛ – 35 кВ, более 670 км распределительных воздушных линий, 329 кабельных линий и 129 трансформаторных подстанций», – рассказал Евгений Грабчак.
Он также сообщил о завершении ремонтных работ на более 95 км подводящих и распределительных газопроводов, что позволило обеспечить подачу газа для 60 тыс потребителей.
Помимо этого, ведётся активная работа по восстановлению повреждённых участков магистральных газопроводов, газораспределительных станций и других объектов газотранспортной системы ЛНР. Продолжается восстановление более 40 км газопроводов в 6 населённых пунктах (для ещё более 2000 потребителей).
«В этом году запланирована реализация 15 мероприятий в магистральном электросетевом комплексе, 45 – в распределительном. Более того, необходимо выполнить девять мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры, закупить и поставить более 250 позиций оборудования и материалов аварийного резерва», – отметил замминистра.
Отдельное внимание на совещании было уделено работе Луганской ТЭС в осенне-зимний период и возможности перехода двух котлов станции на сжигание угля.
«Планируется частично перевести ЛуТЭС на уголь. Это одно из решений, направленных на наращивание загрузки предприятий угольной отрасли новых регионов, развитие сбыта угля, добываемого в этих субъектах. В то же время важно поддержать надёжную работу электростанции», – прокомментировал Евгений Грабчак.
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