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11 июля 2023, 18:42 441 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

Вышел 319 номер журнала RusCable Insider!

На обложке – УНКОМТЕХ

  • Кабель будущего: история производства сверхпроводящего кабеля на заводе «Иркутсккабель».
  • Дорны, фильеры и формы для хлеба - генеральный директор предприятия «ВЛЦ Инструмент» Михаил Овчинников в открытой студии Кабель.FM на выставке "Проволока 2023".
  • Перспективы развития кабельной промышленности. В Пскове состоялось заседание правления Ассоциации "Электрокабель".
  • Круглый стол ВНИИКП «Кабельная промышленность в интересах укрепления обороноспособности России» в рамках Форума «АРМИЯ 2023».
  • Еженедельная аналитика кабельного рынка в подписке RusCable Плюс. Читайте и подписывайтесь!
  • На задней обложке - КЗ "Цветлит".

Читайте главные новости и события рынка кабеля, энергетики и электротехники в свежем выпуске журнала!

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №319 от 10 июля 2023 года

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Метки: RusCable Insider, УНКОМТЕХ, ЦВЕТЛИТ, СЕГМЕНТЭНЕРГО, АЭК, ВНИИКП
Отрасль: Кабельная промышленность 

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