В Якутске 12 и 13 июля на подстанции «Птицефабрика» будет произведена замена двух масляных выключателей на современные вакуумные. Для проведения необходимых работ в эти два дня с 9:00 до 20:00 ч. будет ограничено электроснабжение в районе 10 километра Покровского тракта и на отрезке Старопокровского тракта. Замена остальных масляных выключателей будет произведена на подстанции в августе.

Как объяснил заместитель начальника службы высоковольтных подстанций Центрального РЭС Центральных электрических сетей Егор Эверстов, масляные выключатели, которые сейчас стоят на подстанции «Птицефабрика» были выпущены еще в советское время и являются морально устаревшими. Они могут работать на протяжении десятилетий, но требуют частого и достаточно кропотливого обслуживания — после отключения 20 коротких замыканий на линии такой выключатель в обязательном порядке требует замены масла. Помимо этого, на масляных выключателях каждые 3 года проводится текущий ремонт, а каждые 8 лет — капитальный.

«Так как линии электропередачи у нас длинные, то соответственно на них происходит больше коротких замыканий, из-за чего приходится чаще заменять масло и узлы в контактной системе масляных выключателей. А вакуумные выключатели, которые будут установлены на подстанции, рассчитаны на 30 лет службы и не требуют проведения ни текущих, ни капитальных ремонтов — они нуждаются только в техническом обслуживании, которое проводится раз в 5 лет. Вакуумные выключатели гораздо надежнее масляных и намного превосходят их по износостойкости», — подчеркнул Егор Эверстов.

Энергетики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, ведь все работы по модернизации энергообъектов направлены на повышение качества и надежности электроснабжения потребителей.

Временное ограничение электроснабжения — необходимая мера, принимаемая для безопасности потребителей и персонала, продиктованная требованиями производственной энергобезопасности и правилами охраны труда. Напомним, что все плановые ограничения согласовываются с муниципальными образованиями и Ленским управлением Ростехнадзора. С графиками ремонтных работ можно ознакомиться на сайте энергокомпании https://www.yakutskenergo.ru/ и на официальном телеграм-канале https://t.me/Yakutskenergo.