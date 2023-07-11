Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ознакомился с ходом реконструкции и модернизации международного аэропорта Благовещенска (Игнатьево) имени Н.Н. Муравьева-Амурского. Сейчас здесь ведутся самые масштабные работы по комплексной реконструкции инфраструктуры за всю историю главной воздушной гавани Приамурья.

«На большинстве территорий Дальнего Востока приводятся в порядок взлётно-посадочные полосы и аэропорты. Это важно для развития регионов, потому что человек прилетает и сразу видит ворота города. Некоторые проекты ещё находятся в стадии завершения, где-то работа начинает разворачиваться. Обновление аэропортовой инфраструктуры улучшает облик Дальнего Востока, делает его более привлекательным для приезжающих и людей, которые там живут», – заявил Юрий Трутнев.

По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, что для Приамурья новый аэропорт и взлётно-посадочная полоса – это стратегически важные объекты.

«У нас в области – это единственный аэропорт, который полноценно связывает регион с Москвой. Несмотря на все сложности в этом году мы завершим строительство взлетно-посадочной полосы в Благовещенске. Это будет почти трёхкилометровая полоса, которая сможет принимать все без исключения типы воздушных судов. Соответственно, к нам смогут летать широкофюзеляжные самолеты. Уже ведутся переговоры с Аэрофлотом, у которых есть такие самолеты, которые к нам могут летать без посадок из Москвы. Это отразится на стоимости авиабилетов, – сказал Василий Орлов. – На строительство взлётно-посадочной полосы было выделено федеральное финансирование – более 10 млрд рублей. Благодарю Юрия Петровича за поддержку этого проекта. Ещё более 10 млрд частных инвестиций пошло на строительство пассажирского терминала. Стройка уже стартовала, в 2025 году мы её закончим. Компания очень опытная, уже десятки реализованных проектов, поэтому мы не сомневаемся, что это будет достойный аэропорт, достойное «лицо» Амурской области», – сказал Василий Орлов.

Реконструкция ведётся в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов». Заказчиком выступает ФКУ «Ространсмодернизация». Строительство терминальной инфраструктуры ООО «АБС Благовещенск» ведет в рамках заключенного в апреле 2021 года с Правительством Амурской области концессионного соглашения.

Инвестор вложит в проект более 13 млрд рублей. Работы по реконструкции аэропорта начались в конце мая этого года и завершатся в 2025 году. Генеральным подрядчиком выступает АО «Ротек». В рамках проекта будет построен терминал внутренних и международных линий, грузовой комплекс, реконструирован топливо-заправочный комплекс, а также модернизирован существующий терминал внутренних линий. Предусмотрено строительство рулежных дорожек и перрона, а также вспомогательной аэропортовой инфраструктуры, включая площадку для стоянки 17-ти воздушных судов.

Впервые за 60 лет в Благовещенске будет построена новая взлетно-посадочная полоса протяженностью 3 км, что на 200 метров длиннее действующей взлётно-посадочной полосы. После реконструкции не только увеличится пропускная способность аэропорта, он сможет принимать все типы пассажирских воздушных судов, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, включая широкофюзеляжные Boeing 777 и Airbus A330.

Пропускная способность аэропорта увеличится в 2,5 раза: через внутренние авиалинии смогут проходить порядка 600 человек и 480 пассажиров — в международном направлении. Мощность грузового комплекса увеличится до 6 тыс. тонн в год. Парковочная зона будет расширена с 190 до 659 машиномест, включая 66 мест для маломобильных групп населения.

При этом на территории привокзальной площади появится новая рекреационная зона с зелеными насаждениями, местами отдыха и освещением. Завершить строительство взлётно-посадочной полосы подрядчик намерен к концу 2023 года.

Завершение всех остальных работ будет синхронизировано с вводом в эксплуатацию нового пассажирского терминала и намечено на 2025 год. Реконструкция аэропорта даст дополнительный импульс для развития Амурской области, в том числе туристического сектора, а также расширит маршрутную сеть внутренних авиалиний и международных направлений.

Благодаря развитию Приамурья, реализации здесь крупных инвестиционных проектов за последние пять лет, значительно увеличился пассажиропоток в благовещенском аэропорту. В прошлом году он обслужил рекордные 843 тыс. человек. Строительство нового, современного, комфортного пассажирского терминала необходимо региону. Новый аэровокзал позволит более качественно предоставлять услуги пассажирам, пользующимся аэропортом, а также в перспективе расширить авиационную маршрутную сеть.

Новый терминал будет иметь площадь 25 000 кв. метров – это в три раза больше действующего терминала внутренних авиалиний. Проектом предусмотрена установка 4 телетрапов, которые будут примыкать к двум галереям. В терминале будут оборудованы комфортабельные залы ожидания, включая зал повышенной комфортности и VIP-зал, зона для кафе и магазинов, комната матери и ребенка, медпункт. Архитектурная концепция терминала внутренних и международных воздушных линий исполнена с отсылкой к природным достопримечательностям Приамурья. Линии фасада будут символизировать собой волны Амура и один из туристических брендов региона – горящие горы. Входную группу будет украшать масштабное изображение графа Н.Н. Муравьева-Амурского, чье имя присвоено аэропорту Благовещенска.

По итогам презентации реконструкции аэропорта Юрий Трутнев поручил ВЭБ.РФ рассмотреть возможность предоставления финансирования проекта.

Также глава Приамурья акцентировал внимание, что не только в Благовещенске модернизируется взлётно-посадочная полоса и аэровокзал.