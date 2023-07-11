Учеными НИУ «МЭИ» была разработана отечественная экспериментальная установка для нагрева вращающихся дисков и деталей с использованием постоянных магнитов.

Предложенный метод нагрева позволяет повысить КПД до 90% и в 1,5-2 раза увеличить эффективность нагрева вращающихся деталей.

С помощью 3D моделирования в программном комплексе ANSYS были получены результаты, которые показали эффективность нагрева вращающихся металлических дисков в электромагнитном поле, созданного постоянными магнитами c остаточной индукцией 1 Тесла. Постоянные магниты изготовлены из сплава неодим-железо-бор с никелевыми и теплозащитными покрытиями.

«В условиях импортозамещения актуальна разработка новых энергосберегающих методов нагрева и более простых по конструкции установок без использования дополнительных систем электропитания и систем охлаждения. Такие установки позволят значительно снизить материальные затраты и электроэнергию», - рассказал о новой разработке ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Первые результаты показали, что температуры вращающегося диска за 40 сек достигают значений 200-250 °С. В процессе эксперимента наблюдалось тормозящее действие от постоянных магнитов на вращение диска за счет взаимодействия вихревых токов в материале диска с постоянными магнитами и была получена зависимость температуры диска от частоты вращения.

Разработанный энергосберегающий метод нагрева является новым и перспективным методом в области электротехнологий. Его можно использовать для нагрева малоразмерных вращающихся дисков и деталей авиационных двигателей, цилиндрических заготовок и изделий из алюминиевых и других сплавов в авиастроении, машиностроении, энергетике и металлургической промышленности.

Экспериментальная установка для нагрева вращающихся дисков и деталей с использованием постоянных магнитов разработана на кафедре электроснабжения промышленных предприятий и электротехнологий НИУ «МЭИ» совместно с кафедрой технологии металлов и кафедрой химии и электрохимической энергетики НИУ «МЭИ».

Национальный исследовательский университет «МЭИ» — ведущий вуз России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. НИУ «МЭИ» является подведомственной организацией Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. НИУ «МЭИ» располагает обширной материально-технической базой, включающей в себя 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, уникальную учебную ТЭЦ, крупнейшую научно-техническую библиотеку в стране, полигон возобновляемой энергетики. В университете по 25 направлениям подготовки проходят обучение более 20 000 студентов и аспирантов. Высокое качество обучения и научной деятельности обеспечивают более 1600 преподавателей и учёных, в том числе 184 доктора и 597 кандидатов наук.

Входит в ТОП-20 ведущих российских вузов по версии Forbes (2021).

НИУ «МЭИ» занимает лидирующие позиции по предметам «Энергетика» и «Электротехника рейтинга российских вузов «Национальное признание» компании «Univer.EXPERT Академический критик».

НИУ «МЭИ» входит в ТОП-10 технических вузов по уровню зарплат молодых специалистов (данные исследования SuperJob.Ru, 2022)

В 2020 г. НИУ «МЭИ» прошел независимую экспертную оценку по Модели Совершенства EFQM (European Foundation for Quality Management) и подтвердил уровень «Признанное совершенство» (5 звезд).

НИУ «МЭИ» удостоен многочисленных премий в области интернационализации высшего образования и продвижения России и СНГ в мировом сообществе.

VK, Telegram, Одноклассники, Rutube, Яндекс. Дзен