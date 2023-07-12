 

Энергоблок №5 Нововоронежской АЭС остановлен на плановый ремонт

12 июля 2023, 18:00 200 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: АО "Концерн Росэнергоатом"
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12 июля 2023 года в 05:38 (мск) энергоблок №5 Нововоронежской АЭС отключен от сети для проведения планово-предупредительного ремонта (ППР)*. Его продолжительность согласно годовому графику ремонтной кампании составит 50 суток. После завершения ремонта энергоблок №5 будет снова включен в сеть.

В ходе ППР персонал атомной станции выполнит капитальный ремонт реакторной установки с полной выгрузкой топлива. Подобная операция проводится раз в четыре года. Также будет осуществлен контроль металла корпуса реактора изнутри и ремонт основного оборудования энергоблока.

«Проведение ремонтных работ на пятом энергоблоке с максимальным качеством и в установленный срок — важная задача для коллектива Нововоронежской АЭС и подрядных организаций. От эффективности проведения этой кампании зависит дальнейшая бесперебойная эксплуатация энергоблока, а значит выполнение атомной станцией государственного задания по выработке электроэнергии и надежность энергоснабжения потребителей», — сказал главный инженер Нововоронежской АЭС Сергей Витковский.

Для своевременного выполнения ремонта дополнительно привлечено более 300 работников из Ленинградского, Волгодонского, Балаковского, Уральского и Калининского филиалов АО «Атомэнергоремонт».

В настоящее время на Нововоронежской АЭС в работе находятся энергоблоки №4, №6 и №7, которые несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Выработка электроэнергии Нововоронежской АЭС с начала года составляет 15,586 млрд. кВт-час.

* Планово-предупредительный ремонт (ППР) — ежегодная плановая процедура, проводимая на всех российских АЭС такого типа с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования и предупреждения его износа. ППР выполняется силами ремонтного и инженерно-технического персонала атомной станции и сотрудников подрядных организаций. Особое внимание в период ремонта уделяется вопросам охраны труда и культуры безопасности.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

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Метки: РОСЭНЕРГОАТОМ, НОВОВОРОНЕЖСКАЯ АЭС
Отрасль: Атомная промышленность Электроэнергетика 

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