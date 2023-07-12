Сегодня на площадке «Иннопром – 2023» генеральный директор компании «Россети Урал» Александр Пятигор и глава Екатеринбурга Алексей Орлов обсудили перспективные планы развития сетевого комплекса столицы Среднего Урала.



В частности, на встрече речь шла об одном из крупнейших проектов для Екатеринбурга – проектировке и застройке района ВИЗ Правобережный. Энергетики находятся в плотном взаимодействии с мэрией и застройщиками для синхронизации планов развития. По предварительным оценкам, максимальная запрашиваемая мощность для нового района составит около 150 МВт. Чтобы обеспечить потребность компаний-застройщиков в присоединяемой мощности, дочерняя компания «Россети Урал» - «Екатеринбург» планирует в 2024 году провести реконструкцию подстанции «Переходная». Также энергетики намерены выполнить большой объем работ по выносу линий электропередачи классом напряжения 35-110 кВ в рамках расширения и продолжения улицы Татищева.



Генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор на встрече также рассказал о поэтапном подключении к сетям компании развивающегося нового микрорайона Новокольцовский. Энергетики получили заявку на технологическое присоединение образовательных объектов кампуса УрФУ: института экономики и управления» (ИЭиУ УрФУ), института радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ (ИРИТ-РТФ УрФУ), специализированного учебно-научного центра (СУНЦ УрФУ) на 7,4 МВт. Также поступают заявки от компаний-застройщиков многоквартирных жилых домов. Суммарно для обеспечения надежного электроснабжения новых объектов в ближайшей перспективе потребуется мощность порядка 15 МВт.

«В прошлом году мы ввели в работу подстанцию 110 кВ «Новокольцовская» и построили распределительную сеть для обеспечения электроснабжением спортивных и инфраструктурных объектов международного фестиваля университетского спорта. При проектировании энергообъекта мы сразу учитывали стремительное развитие нового района. На данный момент центр питания поэтапно набирает нагрузку, и в ближайшие 4 года недостатка в требуемой мощности не будет», - подчеркнул Александр Пятигор.

К 300-летию Екатеринбурга компания «Россети Урал» выполнит работы по освещению подземного пешеходного перехода к ЦПКиО им. В.В. Маяковского, а также проведет частичную реконструкцию парка по улице Чкалова в юго-западном районе Екатеринбурга. В ближайшее воскресенье, 16 июля 2023 года, энергетики проведут в парке экологические мастер-классы для горожан.