Как СИБУР вкладывается в развитие кабельных заводов?

В условиях курса на импортозамещение, нестабильной экономики и санкционного давления особое значение для кабельного бизнеса приобретает сотрудничество с так называемыми системообразующими компаниями. Двусторонний диалог – важнейшая его составляющая. О том, как должна развиваться коммуникация на отечественном рынке, в специальном интервью пообщались с Юрием Рулевым – руководителем сектора строительства компании СИБУР.

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Видео-версия интервью доступна в записи эфира RusCable Live: