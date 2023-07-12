Как СИБУР вкладывается в развитие кабельных заводов?
В условиях курса на импортозамещение, нестабильной экономики и санкционного давления особое значение для кабельного бизнеса приобретает сотрудничество с так называемыми системообразующими компаниями. Двусторонний диалог – важнейшая его составляющая. О том, как должна развиваться коммуникация на отечественном рынке, в специальном интервью пообщались с Юрием Рулевым – руководителем сектора строительства компании СИБУР.
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Видео-версия интервью доступна в записи эфира RusCable Live:
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