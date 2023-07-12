Центральный проектно-технологический институт (АО «ЦПТИ», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») продлил контракт на проведение авторского надзора за строительством Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») с заказчиком - ФИЦ Институт катализа СО РАН им. Г.К. Борескова. Договор действует до окончания возведения научного комплекса.

ЦКП «СКИФ» – установка класса «мегасайенс», источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ. «СКИФ» создается в рамках национального проекта «Наука и университеты» в наукограде Кольцово Новосибирской области как первое звено современной российской сети источников синхротронного излучения нового поколения. Масштабный проект развернут на земельном участке площадью 30 га, периметр основного кольца ускорителя составляет 480 м. Весь комплекс будет включать 34 здания и сооружения с инженерным и технологическим оборудованием

Команда ЦПТИ непрерывно находится на площадке в Кольцово с начала выполнения строительных работ на объекте. Специалисты ведут надзор за соблюдением требований проектной документации. Одновременно с этим инженеры-проектировщики АО «ЦПТИ» разрабатывают рабочую документацию для строительства.

«Мы выстроили конструктивные рабочие отношения с генподрядчиком в части авторского надзора и благодарны партнерам за доверие в разработке рабочей документации для строительства. В непростых условиях все участники проекта ЦКП «СКИФ» достигли синергии, что принесло неоценимый опыт проектирования и строительства сложных наукоёмких объектов», – отметил главный инженер проекта АО «ЦПТИ» Павел Белоусов.

Возведение Центра коллективного пользования «СКИФ» находится на контроле Министерства науки и высшего образования РФ, а также Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. В конце июня произошло знаковое событие – заливка первого бетона в фундамент здания инжектора, к чему был приурочен визит министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, он ознакомился с ходом работ.

Возведение всех объектов научного комплекса идет параллельно: ведутся работы по формированию фундаментов зданий накопителя, инжектора, строительство лабораторного корпуса, а также корпусов инженерного обеспечения, стендов и испытаний, административного корпуса и столовой. На площадке работают около 500 строителей, а также 130 бойцов российских студенческих отрядов. Чтобы гарантировать своевременное завершение строительства ЦКП «СКИФ», министр распорядился до 1 сентября увеличить количество строителей до 1 тысячи.

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет Росатому и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.

Инновационные технологии Росатома основаны на передовых достижениях российской атомной науки и в полной мере отвечают актуальной ESG-повестке. Достигнутые результаты – это труд тысяч высококвалифицированных профессионалов, которые работают в интересах экономической стабильности России. Четкое взаимодействие промышленных предприятий с научно-исследовательскими институтами помогает укреплять технологический суверенитет страны, повышать конкурентоспособность отечественной атомной отрасли.

Акционерное общество «Центральный проектно-технологический институт» (АО «ЦПТИ», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») специализируется на проектировании объектов и конструировании оборудования для предприятий ядерного топливного цикла и использования атомной энергии, науки и радиационной медицины, а также на выводе из эксплуатации ядерных и радиационно-опасных объектов и рекультивации радиационно-загрязненных территорий.

Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») – источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ, который строится в наукограде Кольцово. Представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений с инженерным и технологическим оборудованием. Предназначен для научных исследований на пучках синхротронного излучения. Это первый из четырех источников синхротронного излучения, которые создаются в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Заказчик и застройщик проекта – ФИЦ Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН

Генеральный проектировщик – АО «Центральный проектно-технологический институт»

Генеральный подрядчик строительства – АО «Концерн Титан-2»