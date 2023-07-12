Ведомство утвердило изменения в сводах правил, которые обеспечивают безопасное размещение парковочных мест для электромобилей, оборудованных зарядными устройствами. Об этом в ходе совещания у Первого заместителя Председателя Правительства России Андрея Белоусова по вопросу реализации инициативы социально-экономического развития «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» сообщил замглавы Минстроя России Сергей Музыченко. Также в мероприятии приняли участие заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько, первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин, представители федеральных и региональных органов власти.

«Наша основная задача – это установление единых нормативных требований по проектированию и строительству, обеспечивающих понятные правила создания безопасной инфраструктуры электромобильного транспорта по всей стране», - прокомментировал Сергей Музыченко.

В настоящее время уже действуют изменения, устанавливающие требования к размещению зарядных устройств в зданиях стоянок автомобилей, в том числе и встроенных в многоквартирные жилые дома.

Также изменён СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - базовый документ в области проектирования планировки и застройки городских и сельских поселений. Свод правил дополнен требованием о нормативе по количеству мест на стоянках автомобилей, оборудованных зарядными устройствами, которые конкретизируются и дополняются с учётом особенностей, утвержденных в региональных и местных нормативах градостроительного проектирования.

В настоящее время Минстроем России ведётся работа по дальнейшему совершенствованию нормативно-технической базы инфраструктуры для электромобилей. Подготовлена редакция пересмотра свода правил по стоянкам автомобилей с актуализированными положениями, регулирующими размещение парковочных мест для электромобилей в различных типах стоянок, а также требования к их параметрам и оборудованию.

Ведомством проводится работа по актуализации положений свод правил СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения». Также в более чем 50 сводов правил будут внесены изменения, которыми будет установлен норматив обеспеченности зарядными станциями для электромобилей на парковочных местах при строительстве различных типов общественных зданий.

Работа над развитием инфраструктуры для электромобилей идёт в рамках реализации стратегической инициативы социально-экономического развития «Электроавтомобиль и водородный автомобиль».