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  • "Россети Северо-Запад" подключили к электросетям 143 станции сотовой связи по федеральной программе устранения цифрового неравенства в Псковской области

"Россети Северо-Запад" подключили к электросетям 143 станции сотовой связи по федеральной программе устранения цифрового неравенства в Псковской области

12 июля 2023, 17:30 225 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Северо-Запад
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11 июля 2023 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник обсудили развитие электросетевой инфраструктуры для национальных проектов и повышение надежности электроснабжения.

Артем Пидник отметил, что «Россети Северо-Запад» уделяют особое внимание подключению к сетям социальной инфраструктуры, в том числе по национальным проектам. В 2022-23 годах компания обеспечила мощность для 143 базовых станций сотовой связи. Их установили в небольших деревнях по национальному проекту устранения цифрового неравенства. Это обеспечило возможность доступа в Интернет для 90% жителей области.

Также сетевая компания подключила к электросетям 46 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) по национальному проекту «Здравоохранение». До конца года «Россети Северо-Запад» обеспечат мощность для 38 больниц, поликлиник и ФАПов.

В 2023 году сетевая компания направит на финансирование инвестиционной и ремонтной программ в регионе 2,5 миллиарда рублей.

«Псковская область сегодня активно развивается, и мы понимаем, что развиваться должна и инфраструктура. За последние полтора года обеспечили необходимой мощностью более 4 тысяч заявителей. При этом социальные и инфраструктурные проекты для нас всегда в приоритете», — отметил Артем Пидник.

«Совместными усилиями с компанией «Россети Северо-Запад» мы проделали большую работу по развитию электросетевой инфраструктуры. Для нас это основа для повышения качества жизни в регионе и улучшения социальных условий для жителей и гостей Псковской области. Будем и дальше продолжать такое конструктивное взаимодействие», — подчеркнул Михаил Ведерников.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД
Отрасль: Электроэнергетика 

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