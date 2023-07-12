 

"Россети Урал" и "Ростелеком" договорились развивать совместные проекты

12 июля 2023, 15:30 280 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: Россети Урал
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Компании «Россети Урал» и «Ростелеком» договорились о сотрудничестве. Соглашение о взаимодействии подписано на международной выставке «Иннопром – 2023». Официальный документ подписали генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор и вице-президент «Ростелекома» на Урале Иван Пичугин.

В рамках соглашения стороны договорились о долговременном сотрудничестве для решения задач в области совместного использования электросетевой и телекоммуникационной инфраструктуры, автоматизации и оптимизации бизнес-процессов, использования новых технологических решений, долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве в области развития телекоммуникаций.

Кроме разработки совместных решений компании договорились о содействии в развитии энергосервисных услуг. «Ростелеком» и «Россети Урал» будут сотрудничать по вопросам импортозамещения в программно-аппаратных комплексах, развития облачных цифровых сервисов и интеграции информационных систем. Важным аспектом взаимодействия станет научно-техническое сотрудничество для развития цифровых технологий и их применение в производственных отраслях промышленности, а также совместное участие в тестировании инновационных решений.

«Подписанное соглашение позволит нам совместно решать производственные задачи, используя опыт и технические возможности крупнейшей телекоммуникационной компании. В свою очередь, компания «Россети Урал» готова оказывать содействие в реализации программы по устранению цифрового неравенства, предоставляя для этого свою инфраструктуру, оптимизируя затраты на строительство новых сетей связи. Наше сотрудничество также позволит нам обмениваться опытом и применять новые технологии в разных сферах деятельности компании, включая увеличение хранимого и обрабатываемого объема данных, так как автоматизация бизнес-процессов, наблюдаемость электросетевой инфраструктуры сегодня растет. Нам как крупнейшей электросетевой компании Урала важно иметь безопасную ИТ-инфраструктуру, обеспечивать ее бесперебойную работу и полноценно обрабатывать большой массив цифровых данных», - подчеркнул генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор.

«Сегодня наша компания обеспечивает цифровыми технологиями практически все сферы экономики нашей страны. Особое внимание мы уделяем социально значимым объектам и предприятиям, которые обеспечивают жителей важными услугами. К примеру, в Свердловской области наша компания принимает самое активное участие в модернизации уличного освещения. «Умные» светильники помогли сэкономить более 12 миллионов киловатт электроэнергии. Это эквивалентно почти 96 миллионам рублей. Электрические сети выполняют значимые функции для государства, общества и бизнеса. Уверен, что совместно с «Россети Урал» мы реализуем новые проекты, направленные на внедрение инновационных технологий в отрасль электроэнергетики», - отметил вице-президент «Ростелеком» на Урале Иван Пичугин.

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Метки: РОССЕТИ УРАЛ, РОСТЕЛЕКОМ, ИННОПРОМ, СОТРУДНИЧЕСТВО
Отрасль: Электроэнергетика Телекоммуникация (связь) 

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