Компании «Россети Урал» и «Ростелеком» договорились о сотрудничестве. Соглашение о взаимодействии подписано на международной выставке «Иннопром – 2023». Официальный документ подписали генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор и вице-президент «Ростелекома» на Урале Иван Пичугин.

В рамках соглашения стороны договорились о долговременном сотрудничестве для решения задач в области совместного использования электросетевой и телекоммуникационной инфраструктуры, автоматизации и оптимизации бизнес-процессов, использования новых технологических решений, долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве в области развития телекоммуникаций.

Кроме разработки совместных решений компании договорились о содействии в развитии энергосервисных услуг. «Ростелеком» и «Россети Урал» будут сотрудничать по вопросам импортозамещения в программно-аппаратных комплексах, развития облачных цифровых сервисов и интеграции информационных систем. Важным аспектом взаимодействия станет научно-техническое сотрудничество для развития цифровых технологий и их применение в производственных отраслях промышленности, а также совместное участие в тестировании инновационных решений.

«Подписанное соглашение позволит нам совместно решать производственные задачи, используя опыт и технические возможности крупнейшей телекоммуникационной компании. В свою очередь, компания «Россети Урал» готова оказывать содействие в реализации программы по устранению цифрового неравенства, предоставляя для этого свою инфраструктуру, оптимизируя затраты на строительство новых сетей связи. Наше сотрудничество также позволит нам обмениваться опытом и применять новые технологии в разных сферах деятельности компании, включая увеличение хранимого и обрабатываемого объема данных, так как автоматизация бизнес-процессов, наблюдаемость электросетевой инфраструктуры сегодня растет. Нам как крупнейшей электросетевой компании Урала важно иметь безопасную ИТ-инфраструктуру, обеспечивать ее бесперебойную работу и полноценно обрабатывать большой массив цифровых данных», - подчеркнул генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор.