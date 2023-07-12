С 26 по 28 июля в столице Башкортостана пройдет IV Всероссийский форум по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город». Поддержку Форуму выразил Деловой совет БРИКС, приглашения к участию получили более 50 стран.

Международный форум «Умный город – Умная страна» сегодня – это крупнейшая площадка для профессионального диалога, где традиционно в моменте межотраслевой кооперации и обмена передовым опытом зарождаются новые идеи и подходы к решению задач. Главная цель – обеспечить прямой диалог бизнеса и власти. В работе форума примут участие представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, государственных корпораций, руководители крупнейших отраслевых ассоциаций и союзов, а также представители крупного, среднего и малого бизнеса.

«В этом году исполняется 5 лет активной реализации мероприятий ведомственного проекта Минстроя России цифровизации городского хозяйства «Умный город». За это время более двухсот городов из разных регионов нашей страны внедрили современные цифровые решения, главной целью которых является создание безопасных и комфортных условий для жизни граждан. Форум «Умный город - Умная страна» – одно из ключевых событий в области цифровой трансформации городов, участники которого смогут не просто обсудить условия дальнейшего развития интеллектуальных городских систем, но и выработать эффективные механизмы взаимодействия представителей органов власти, бизнеса и отраслевого сообщества. Желаю организаторам и участникам форума интересных дискуссий, новых полезных знаний и успехов в практической реализации задуманных планов», – сказал Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Деловая программа посвящена актуальным трендам и технологическим инновациям, направленным на достижение целей устойчивого развития территорий. Участники смогут презентовать собственные проекты и обменяться опытом с ведущими российскими и международными экспертами в сферах цифровой трансформации государственного и муниципального управления, строительства, образования, здравоохранения, туризма, транспорта, дорожного строительства и эксплуатации, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Лучшие решения будут представлены на межотраслевой выставочной экспозиции, которая традиционно пройдет в рамках Форума. Для гостей события предусмотрены различные форматы участия, насыщенная деловая и культурная программа.

Проект «Умный город» реализуется Минстроем России с 2018 года в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».

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