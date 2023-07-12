На производстве Сибур-Нефтехима произошло возгорание

Благодаря слаженности и оперативности действий служб предприятия и МЧС открытое возгорание на производстве окиси этилена и гликолей «СИБУР-Нефтехима» ликвидировано, Происходит охлаждение производственной установки. Жертв и пострадавших нет. Угроза взрыва отсутствует. Ведётся мониторинг состояния воздуха силами мобильных лабораторий как предприятия, так аккредитованных независимых лабораторий.

Напомним, сегодня в 14.05 на производстве окиси этилена и гликолей Сибур-Нефтехима произошло возгорание по адресу: г.о. г. Дзержинск, Автозаводское шоссе, д. 65. В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 22 единицы техники и 72 человека.