 

На производстве Сибур-Нефтехима произошло возгорание

12 июля 2023, 16:30 259 Время чтения ≈ < минуты
Источник: СИБУР

Благодаря слаженности и оперативности действий служб предприятия и МЧС открытое возгорание на производстве окиси этилена и гликолей «СИБУР-Нефтехима» ликвидировано, Происходит охлаждение производственной установки. Жертв и пострадавших нет. Угроза взрыва отсутствует. Ведётся мониторинг состояния воздуха силами мобильных лабораторий как предприятия, так аккредитованных независимых лабораторий.

Напомним, сегодня в 14.05 на производстве окиси этилена и гликолей Сибур-Нефтехима произошло возгорание по адресу: г.о. г. Дзержинск, Автозаводское шоссе, д. 65. В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 22 единицы техники и 72 человека.

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Метки: СИБУР, СИБУР-НЕФТЕХИМ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 
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