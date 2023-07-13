ГУП РК "Крымэнерго" продолжает строительство сетей в Керчи

С начала 2023 года ГУП РК «Крымэнерго» активно развивает электросетевую инфраструктуру для реализации техприсоединений в Восточном Крыму и расширяет абонентскую базу предприятия.

ГУП РК «Крымэнерго» продолжает стабильно наращивать темпы техприсоединений в Керчи. Только за полгода количество исполненных заявок увеличилось на 25% по сравнению с 2022 годом.

Наиболее активное подключение к сетям по-прежнему ведется в сфере индивидуального жилищного строительства. В частности, до конца июля текущего года работники энергопредприятия завершат реализацию проектов по возведению сетей в садовых кооперативах «Радуга» и «Дельфин». Общий объем работ предусматривает строительство 4,8 км воздушных линий (ВЛ) 0,4 и 6 кВ, монтаж 2 трансформаторных подстанций (ТП), установку приборов учета для 102 заявителей. Отметим, что высокотехнологичный самонесущий изолированный провод (СИП) для ВЛ 0,4 кВ является идеальным материалом для использования в системе электроснабжения частного сектора. СИП гарантирует надежную передачу электроэнергии, обеспечивает максимальную защиту от несанкционированных подключений к электросетям и сводит к нулю возможность получения электротравмы.

Наряду с этим идет электрификация базовых станций мобильной связи, расположенных в черте города. В течение июля-августа сотрудники сетевой организации обеспечат присоединение последней из 12 запланированных телекоммуникационных вышек к энергосистеме, для чего будет проложено 0,6 км ВЛ 6кВ и установлена ТП. Также в начале июля энергетики смонтировали ТП для лодочного кооператива и оперативно подключили к сетям метеостанцию.

Отметим, что, выполняя свои обязательства по обеспечению электроснабжением важных социальных, инфраструктурных, крупных промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также объектов малого и среднего бизнеса, ГУП РК «Крымэнерго» вносит весомый вклад в экономическое развитие региона, повышение его инвестиционной привлекательности и улучшение качества жизни крымчан.