Разрушаем мифы о китайском оборудовании

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13 июля 2023, 16:56 414 Время чтения ≈ < минуты
Источник: RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

Российский кабельный рынок сегодня находится на своеобразном перепутье. Большинство заводов годами производили продукцию на европейском оборудовании, более нам недоступном. Постепенное переориентирование рынка в Запада на Восток в условиях антироссийских санкций, с одной стороны, стало мощным толчком для развития российско-китайских отношений, а с другой  –  породило множество слухов и вопросов.

Редакция RusCable пообщалась с экспертами в области китайского оборудования и международной торговли, чтобы развеять мифы и разобраться, как и зачем покупать в Китае. Материал уже доступен для подписчиков RusCable Плюс.

 

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Метки: ПЛЮС, ОБОРУДОВАНИЕ, КИТАЙ
Отрасль: Машиностроение Кабельная промышленность Материалы для КПП 

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Эта новость часть сюжета Кабельные полимеры
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