Разрушаем мифы о китайском оборудовании

Российский кабельный рынок сегодня находится на своеобразном перепутье. Большинство заводов годами производили продукцию на европейском оборудовании, более нам недоступном. Постепенное переориентирование рынка в Запада на Восток в условиях антироссийских санкций, с одной стороны, стало мощным толчком для развития российско-китайских отношений, а с другой – породило множество слухов и вопросов.

Редакция RusCable пообщалась с экспертами в области китайского оборудования и международной торговли, чтобы развеять мифы и разобраться, как и зачем покупать в Китае. Материал уже доступен для подписчиков RusCable Плюс.