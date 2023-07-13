Разрушаем мифы о китайском оборудовании

Как СИБУР вкладывается в развитие кабельных заводов?
Российский кабельный рынок сегодня находится на своеобразном перепутье. Большинство заводов годами производили продукцию на европейском оборудовании, более нам недоступном. Постепенное переориентирование рынка в Запада на Восток в условиях антироссийских санкций, с одной стороны, стало мощным толчком для развития российско-китайских отношений, а с другой – породило множество слухов и вопросов.
Редакция RusCable пообщалась с экспертами в области китайского оборудования и международной торговли, чтобы развеять мифы и разобраться, как и зачем покупать в Китае. Материал уже доступен для подписчиков RusCable Плюс.
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